El Salvador – Les auditeurs demandent à la CIDH de les protéger après l’intimidation de militaires au Salvador

L’Institut pour l’accès à l’information publique (IAIP) a demandé une mesure conservatoire de protection à la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) en raison d’intimidations et de photographies prises par le personnel du Ministère de la défense.

“Nous dénonçons que (…) nous avons été surveillés et photographiés avec des caméras, des téléphones portables et même un drone. Nous dénonçons aux organisations nationales et internationales de défense des droits humains ce type d’intimidation dont notre équipe a fait l’objet aujourd’hui”, a publié l’IAIP.

Plus précisément, l’agence fait référence à une procédure administrative qui devait être menée vendredi au siège du ministère de la Défense nationale. L’objet était l’inspection administrative des archives des chefs d’état-major, en corroborant l’existence ou non d’informations de la période 1970 à 1995, de la dictature et de la guerre civile. La diligence demandée par l’Université d’El Salvador était prévue.

“La plénière de cet institut, sur la base de l’article 25 du Règlement intérieur de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, face aux événements décrits ci-dessus, nous annonçons que dans les prochaines heures nous procéderons à l’activation de la Commission interaméricaine des droits de l’homme”, expliquent-ils.

L’Université d’El Salvador a également dénoncé l’absence de réponse pour effectuer l’inspection à l’intérieur des archives de la Défense qui a été convenue à 9 heures avec les représentants légaux de la Commission Mémoire de l’Université.

Le ministre des Forces armées du Salvador (FAES), René Francis Merino Monroy, a informé via son compte Twitter que les responsables de l’IAIP manquaient une mesure de précaution de la chambre du contentieux administratif.

“Ce jour-là, ils ont présenté à l’EMCFA, des responsables de l’IAIP pour entrer dans les archives institutionnelles, sans respecter une mesure de précaution de la Chambre du contentieux administratif. Ils ont bloqué la sortie des locaux. C’est contraire à tout protocole de sécurité”, a-t-il déclaré. argumenté