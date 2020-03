Elections en Israël: la bouche de l’urne donne un avantage à Netanyahu, mais n’obtient pas la majorité pour former un gouvernement

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu Il a battu son grand rival Benny Gantz lundi soir après le troisième duel électoral en moins d’un an en Israël, Cela devrait mettre fin à la plus grande crise politique de l’histoire du pays.

Les prédictions sont que, bien qu’il ait dépassé son rival Beny Gantz des bleus et blancs, Netanyahu n’atteindrait pas les 61 sièges des 120 dont il a besoin à la Chambre pour former un gouvernement de coalition avec ses partenaires traditionnels, Yamina (7 sièges) et la SHAS (9 sièges) et le judaïsme uni de la Torah (7 sièges).

“C’est une grande victoire pour Israël », a tweeté le Premier ministre, qui a également exprimé sa gratitude aux électeurs, après la diffusion des premières estimations. Avec ses alliés, Netanyahu pourrait obtenir environ 60 sièges, autour du seuil de la majorité de la Knesset, le Parlement, fixé à 61.

“Blanc-bleu”, quant à lui Il bénéficie du soutien des partis de gauche, dont les premiers résultats paraissent assez décevants (6 ou 7 sièges au total), et pourrait bénéficier du soutien de la “Liste Unie” des partis arabes israéliens, ce qui a provoqué en septembre une grande surprise être à la troisième place avec 13 sièges.

“Cette fois, nous espérons en avoir 16”, a déclaré le chef de la “United List”, Ayman Odeh, dont le but est de couper la route vers Netanyahu, “parrain”, selon lui, du plan du président américain Donald Trump pour résoudre le conflit israélien. -palestine. Lundi soir, le match semblait avoir remporté environ 14 ou 15 sièges.

Si la différence entre les deux factions est réduite, les yeux pourraient se diriger vers Avigdor Lieberman, chef de la formation nationaliste laïque Israël Beitenou, qui pour le moment ne s’aligne sur aucun parti, et qui pourrait finalement avoir la clé du gouvernement, avec entre 6 et 8 sièges.

Les autorités palestiniennes, quant à elles, déploré les résultats projetés par les sondages. Selon Saeb Erakat, secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), il a déclaré cela signifierait une victoire pour les partisans de «l’annexion». “La colonisation, l’annexion et l’apartheid ont gagné”, a déclaré Erakat dans un communiqué.

Netanyahu a concentré sa campagne sur cette initiative, promettant l’annexion rapide de la vallée du Jourdain et des colonies israéliennes en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël en 1967, comme envisagé par le projet de paix américain présenté par Donald Trump à la fin du mois de janvier de cette année.

La crainte du coronavirus ne semble pas avoir affecté la participation, selon les premières indications de la commission électorale, qui représentait un taux de participation de 65,6% à 20h00 (18h00 GMT), deux heures avant la fermeture des écoles. . Cela représente une augmentation de deux points sur la même période lors des dernières élections, en septembre. Enfin, le chiffre est encore plus élevé: il atteint 71%.

Avec le vote, il s’agissait de mettre fin à la crise politique la plus importante de l’histoire de l’État hébreu, après les élections d’avril et de septembre 2019, dans lesquelles le Likoud de Netanyahu (70 ans) et le «bleu-blanc» de Gantz (60 ans) était très proche.

Mais, depuis les dernières élections, il y a eu un changement majeur: la poursuite de Netanyahu (70 ans), qui est devenu en novembre le premier chef de gouvernement de l’histoire d’Israël à être accusé, notamment pour corruption, détournement de fonds et abus de confiance.

Deux semaines après le début du processus, le 17 mars, Netanyahu jouait son avenir politique à cette date électorale.