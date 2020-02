Electrolux Espagne, dixième année en tant que meilleur employeur | Communiqués

Electrolux Espagne a reçu la certification Top Employers 2020, devenant ainsi la dixième année consécutive reconnue pour ses excellentes conditions de travail. De plus, le Groupe a été certifié avec le sceau bleu comme Top Employer Europe 2020, pour la deuxième année. Dix ans de travail comme mission, Shape living for the better, dit à ses clients mais surtout aux personnes qui travaillent dans l’entreprise.

Une fois de plus, Electrolux España a été officiellement certifiée par Top Employer pour les excellentes conditions de travail qu’elle offre à ses employés, qui leur permettent de développer tout leur talent. Ce certificat reconnaît les politiques d’emploi optimales menées par l’entreprise pour prendre soin de l’environnement de travail.

Pour le groupe Electrolux, toute la problématique RH est essentielle, comme en témoigne son héritage nordique. Plus précisément, ils ont choisi d’avoir une direction générale d’Iberia à parité – moitié hommes et moitié femmes – 50% espagnol et 50% d’autres nationalités, développer des mesures de conciliation à la demande, des programmes de mentorat, des programmes de rotation locaux et internationaux de entre une semaine et un an, prise en charge des salariés ayant des pratiques comme le massage et le yoga, etc. Son taux de roulement est vraiment faible et 94% des collaborateurs d’Electrolux Espagne pensent en 2019 que les plus grandes forces de son manager direct sont: le traitement respectueux qui existe et le soutien reçu pour assumer des responsabilités et agir.

«Nous sommes fiers de recevoir à nouveau cette certification, ce qui garantit que nous plaçons nos employés au centre de l’organisation. Nous nous engageons à offrir les meilleures conditions qui aident nos employés à se développer, à la fois professionnellement et personnellement. Chez Electrolux, nous prenons soin de l’environnement des affaires et nous sommes conscients que le salaire émotionnel est le pilier fondamental de la gestion des talents », explique Mayte Gómez, directrice des ressources humaines chez Electrolux Iberia.

L’enquête sur les meilleures pratiques RH contient plus de 100 questions couvrant 600 pratiques de «développement du personnel» réparties en 10 sujets: stratégie des talents, planification des effectifs, acquisition de talents, intégration, apprentissage et développement , Gestion de la performance, Développement du leadership, Gestion de carrière et de succession, Rémunération et avantages sociaux et Culture.

Le programme de certification mondial du Top Employers Institute a certifié et reconnu plus de 1 600 meilleurs employeurs de 119 pays / régions appartenant aux cinq continents.

