Elektra: la vengeance impitoyable d’une femme pour l’amour du père assassiné | La culture

La production d’Elektra créée au Palau de les Arts de Valence a signifié une performance triomphale de la soprano Irene Theorin qui, en tant que protagoniste de cet opéra de Richard Strauss, a maîtrisé la vengeance impitoyable dont elle est capable de planifier un femme contre sa mère pour le fort amour filial pour le père assassiné.

Avec la mise en scène de Robert Carsen et la scénographie de Michael Levine, la représentation d’Elektra s’est développée dans un environnement clos et claustrophobe, car la scène était une sorte de cube de prison, dont les murs développent l’existence dramatique d’Elektra, isolée du monde qui l’entoure et ne vit que pour planifier la vengeance de son père, le roi Agamemnon, tué par Egisto, l’amant de sa mère, Clitemnestra.