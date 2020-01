Elephant Mara quitte Buenos Aires pour aller réserver au Brésil

BUENOS AIRES (AP) – Mara entend les ordres «monter, descendre, souffler» et soulève docilement le tube à travers lequel une solution saline a été introduite, puis l’abaisse et expulse le liquide dans un sac pour analyse. En récompense, votre soignant vous tend un fruit.

L’éléphant d’Asie se prépare ainsi aux études médicales qui seront effectuées pendant la quarantaine avant son transfert vers le Sanctuaire des éléphants du Brésil, situé dans l’État du Mato Grosso et plus selon ses besoins que la petite propriété où il réside dans l’ancien zoo de Buenos Aires, transformé en Ecoparque en 2016.

Le lavage des trompes vous permet d’obtenir un échantillon qui est soumis à une culture microbiologique pour déterminer si l’animal a une maladie infectieuse telle que la tuberculose.

Lors de l’entraînement dans une cabine entourée de barres épaisses, l’éléphant présente également doucement les pattes avant, les pattes arrière et une oreille, qui apparaît à travers des fenêtres situées à différentes hauteurs, comme demandé par ses gardiens. Dans ces zones du corps, il est possible que du sang soit prélevé pendant la quarantaine.

“C’est quelque chose de positif pour elle qu’elle puisse être dans un endroit avec plus d’espace et vivre avec d’autres éléphants d’Asie … Vous allez manquer la présence de l’animal, mais vous devez quitter cette zone d’égoïsme et penser que vous serez dans un Un meilleur endroit », a déclaré Natalia Demergassi, coordinatrice du secteur vétérinaire Ecoparque, à l’Associated Press.

L’éléphant de plus de quatre tonnes se relaie avec Pupi et Kuki, deux spécimens africains, dans l’utilisation des installations de l’espace restreint où ils résident, car ils ne peuvent pas vivre au même endroit car ils appartiennent à des espèces différentes. Ainsi, pendant les heures où l’un d’eux est dans une zone dégagée, les deux autres occupent une enceinte couverte.

Mais la vie solitaire de Mara dans l’Ecopark, entourée de grands bâtiments et submergée par le bruit de la circulation urbaine, changera radicalement lorsqu’elle sera transférée au Sanctuaire des éléphants au cours des quatre premiers mois de l’année, le premier créé en Amérique latine et conduit par le Global Sanctuary for Elephants et les organisations Elephant Voices.

Les principaux permis de réinstallation ont déjà été approuvés par les autorités brésiliennes et argentines.

Dans cet endroit boisé créé pour sauver des pachydermes en captivité ou à risque et qui cherche la conservation de l’environnement, plus de 1000 hectares couverts de pâturages et de ruisseaux vous attendent où vous pourrez interagir avec d’autres spécimens de votre espèce, l’environnement idéal pour apprendre à vivre comme un vrai éléphant

Née en captivité en Inde – on pense qu’avant 1970 – Mara a été commercialisée et détenue en captivité en Allemagne, puis a rejoint un cirque en Uruguay. Plus tard, il a été utilisé par deux cirques en Argentine, jusqu’à la faillite du dernier lorsqu’il est entré au zoo de Buenos Aires comme dépôt judiciaire en 1995.

L’abus de cirque a laissé des traces, telles que la déformation articulaire de sa jambe avant droite qui était enchaînée, ce qui l’oblige à répartir son poids anormalement.

“Cela ne signifie pas qu’au Brésil, il sera totalement indépendant parce que les animaux qui ont des soins humains ont toujours un certain niveau de dépendance, mais cela fera plus de choix et c’est important”, a déclaré Federico Iglesias, chef de l’Ecopark. Cet endroit, qui vise à ajouter à la tendance mondiale de remplacement des zoos obsolètes par des zones de préservation de la biodiversité, a dérivé plus de 800 animaux dans des environnements plus adaptés.

Mara sera également formée pour s’adapter à la boîte métallique dans laquelle elle parcourra plus de 2500 kilomètres pendant trois à quatre jours.

Le transfert au Brésil implique «d’assumer certains risques et engagements», a déclaré Iglesias, se référant au long voyage sur la route après que la possibilité de soumettre l’animal à un voyage en avion et que les opérations de décollage et d’atterrissage aient été exclues. “Mais nous pensons que le bénéfice de ce risque en vaut la peine car sa qualité de vie sera infiniment supérieure à ce que nous pouvons lui apporter ici”, a-t-il ajouté.

Le voyage vers Chapada dos Guimarães – la ville près du sanctuaire – sera divisé en différents arrêts, autant que Mara en aura besoin, qui seront accompagnés par le personnel du parc brésilien et certains de ses soignants argentins.

Le coffret a déjà été installé dans la propriété qui habite pour s’habituer à leur présence. Avec les jours, il sera ouvert pour que vous puissiez vous habituer à rester à l’intérieur.

“Nous travaillons pour que les animaux soient éveillés et calmes dans la boîte, qu’ils s’habituent, mangent, puissent se coucher … pour qu’ils jouent et sentent qu’ils ne sont pas enfermés”, Marcos Flores, l’un des gardiens de la pachyderme.

À l’intérieur de la cabine, il y aura une sorte de harnais qui tiendra Mara afin qu’elle puisse se reposer.

Le naturaliste et muséologue Claudio Bertonatti, conseiller scientifique de la Fondation d’histoire naturelle Félix de Azara, a estimé qu ‘«il est très bon de dériver un animal comme l’éléphant Mara qui n’a plus de sens aujourd’hui en Argentine. Il n’a pas de partenaire, il n’y a pas de plan d’éducation à la reproduction ou à l’environnement. »

La relocalisation de l’orangutana Sandra en 2019 au Center for Great Apes sanctuary aux États-Unis a également nécessité une formation préalable afin qu’il puisse voyager dans une boîte métallique à la fois par avion et par voie terrestre.

L’Ecopark prévoit également de déplacer des tigres du Bengale blanc cette année vers le Sanctuaire des animaux sauvages du Colorado, aux États-Unis.

Le journaliste de l’AP Víctor Caivano a contribué à cette note.