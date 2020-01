Elisa Trotta: «Nous savons qu’Alberto Fernández est préoccupé par la situation au Venezuela et c’est pourquoi nous avons un programme commun»

Quand il a assumé les fonctions de chancelier, Felipe Solá a proposé à Alberto Fernández d’annuler le statut diplomatique d’Elisa Trotta en tant que représentant du président intérimaire du Venezuela, Juan Guaidó. Le président a accepté et Trotta a perdu le soutien institutionnel de l’Argentine.

Pendant ce temps, Nicolás Maduro a initié un coup d’État parlementaire contre Guaidó et levé un siège auprès des forces militaires et de police pour empêcher Guaidó d’être réélu par l’Assemblée nationale. Après une journée de violence physique et institutionnelle, Guaidó a réussi à conserver son poste et à La communauté internationale a répudié les événements perpétrés par le leader populiste, dont le président argentin.

Trotta dit qu’il ne cessera de travailler pour la liberté du Venezuela même s’il n’est plus reconnu par la Casa Rosada, et à cet égard, il a annoncé Infobae Quoi Il demandera une audition au ministre des Affaires étrangères Solá et cherchera des moyens pour amener Fernández à entamer un dialogue formel avec Guaidó.

«Nous espérons être en mesure de tracer ensemble une voie qui comprend non seulement des mesures pour restaurer la démocratie et la liberté au Venezuela, ce qui ne me préoccupe pas seulement à nouveau, nous savons pourquoi il l’a dit, le président Alberto Fernández est préoccupé “Trotta a déclaré, interrogé sur les possibles relations institutionnelles entre le président argentin et le président de la Cour nationale du Venezuela.

– Jusqu’à la semaine dernière, lorsque je vous parlais, il était écrit “Bonjour, Elisa Trotta, ambassadrice vénézuélienne représentant le président par intérim Juan Guaidó”. Maintenant, cette situation a cessé par décision du gouvernement argentin. Alors, comment puis-je le présenter?

—Comme tu préfères. Pour nous évidemment une position, un titre, rien ne change l’engagement et le travail que nous avons fait et que nous continuerons de faire. Et quelque chose d’important à noter, c’est que je suis toujours le représentant de l’Assemblée nationale. Je continue d’être celui désigné par l’Assemblée nationale en Argentine. Et sous ce statut, j’ai l’intention de continuer à agir, j’ai l’intention de continuer à remplir les tâches qui m’ont été confiées au début de l’année dernière. Mais encore une fois, pour nous, c’est un titre, ce n’est pas quelque chose qui vient il y a un an ou deux ans, quand j’ai eu l’honneur d’être nommé ambassadeur, c’était précisément pour un travail qui avait été fait pendant de nombreuses années. Et cela n’a aucune incidence pour nous.

– Comprenez-vous les raisons politiques pour lesquelles le gouvernement argentin actuel a décidé de cesser sa représentation diplomatique en Argentine?

– Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu l’occasion d’échanger avec le ministère des Affaires étrangères, avec des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ou avec le chancelier lui-même. Nous espérons le faire très bientôt. Non seulement pour aborder ce point, ce qui est important et nous devons souligner qu’en dépit d’une décision qui ne nous convient pas, nous respectons et acceptons que l’Argentine soit un pays souverain ayant le droit de prendre de telles décisions. Mais nous espérons non seulement avoir une conversation pour aborder ce point, mais aussi générer ensemble un programme. Un programme où nous pouvons exposer la réalité de ce qui se passe au Venezuela. La réalité des violations des droits de l’homme, de l’autoritarisme mené par l’usurpateur, par Nicolás Maduro. Des choses que nous savons également que le président Alberto Fernández est préoccupé comme il l’a expliqué à plusieurs reprises.

– Maintenant, Alberto Fernández a très bien joué lors de la dernière crise au Venezuela, remettant en question la tentative de coup d’État de Maduro et confirmant que la volonté des Vénézuéliens était d’élire Juan Guaidó à la présidence de l’Assemblée. Et puis ils annoncent qu’elle cesse d’être ambassadrice. Je ne comprends pas la contradiction …

– Encore une fois, nous respectons et remercions la déclaration, l’importante déclaration du ministère argentin des Affaires étrangères condamnant ce qui s’est passé au Venezuela. Condamnant la tentative grossière de coup d’État parlementaire que Maduro a tenté de donner et qu’il était plus qu’évident qu’il a non seulement échoué, mais a également obtenu le rejet de tout le peuple vénézuélien et de la communauté internationale. Nous avons également rendu ces remerciements publics. Ce qui s’est passé ensuite en ce qui concerne mes pouvoirs correspond à des décisions du gouvernement argentin dans lesquelles je n’ai bien sûr pas la capacité de dire pourquoi ces décisions ont été prises ou selon quelle analyse elles l’ont fait.

“Vous avez demandé une audience avec le ministre des Affaires étrangères Felipe Solá?”

“Je vais le demander très bientôt.” Cette semaine, je préciserai également mon acte de remise des pouvoirs, le cas échéant. Nous nous sommes toujours caractérisés par notre attachement à la loi. Pour être attaché à la légitimité. Et dans ce sens, nous allons le faire.

– Savez-vous s’il est vrai que le régime de Nicolás Maduro a déjà envoyé un ambassadeur à Buenos Aires?

“Je ne sais pas.” En réalité, les informations dont je dispose sont celles que nous traitons par le biais de la presse. Mais nous aspirons avant tout à garder l’Argentine sur la voie du rétablissement de la liberté au Venezuela. Pour le rétablissement de la démocratie. Au-delà, encore une fois, de toute décision que le gouvernement argentin peut prendre, ce qui se passe au Venezuela n’est pas quelque chose qui peut être ignoré, ce n’est pas quelque chose avec lequel on peut avoir des demi-mesures. Lorsque nous parlons de violations des droits de l’homme, nous parlons de tout ce qui se reflète dans le rapport Bachelet. On parle de 35% des enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition. Nous avons parlé de 7 000 exécutions extrajudiciaires en 20 mois. Nous parlons du manque de liberté d’expression qui, comme vous le savez, tous vos collègues journalistes souffrent constamment. Et nous parlons des situations terribles auxquelles sont soumis les députés et leurs familles.

– Pensez-vous que vous pouvez rechercher une méthodologie différente de celle proposée jusqu’à présent pour démarrer la transition démocratique au Venezuela et la diriger vers Maduro?

“Notre apparence, comme nous l’avons montré, est que nous avons tout essayé.” S’il y a quelque chose qui ne peut être nié ni récriminé aux forces démocratiques vénézuéliennes, ce n’est pas d’avoir ouvert absolument toutes les possibilités de sortir de la terrible crise qui sévit dans notre pays. Nous sommes allés aux élections, même si nous savions que les élections se déroulaient dans un cadre qui n’était pas neutre et que nous étions défavorisés. Nous sommes allés à plusieurs tables de négociation et de dialogue et, en ce sens, nous sommes toujours ouverts à différentes options. Mais pour être clair, nous ne sommes pas disposés à élargir davantage cette situation. Chaque jour qui passe, nous mettons en danger la vie de milliers de Vénézuéliens.

—Alberto Fernández parle avec Nicolás Maduro, mais ne parle pas avec Juan Guaidó. Pourquoi pensez-vous que cette situation politique se produit?

– Il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre: je ne peux pas parler au nom du président Alberto Fernández.

“Quelle est votre opinion?”

– Ce que je peux vous dire, c’est que, bien, j’évalue la situation, évidemment c’est un gouvernement qui a à peine un mois ou moins d’un mois au pouvoir. Et cela, eh bien, eh bien, vous devez résoudre de nombreux problèmes internes. Que nous savons qu’elle respecte la légitimité et le fait que l’Assemblée nationale est un organe démocratiquement élu, et en ce sens, nous aspirons également à reconnaître le résultat des élections du Conseil d’administration de l’Assemblée nationale et à partir de maintenant cette année, avec l’important communiqué que le ministère argentin des Affaires étrangères a signé ces derniers jours, pour pouvoir entamer un dialogue, une conversation ensemble, qui j’espère très prochainement pourra inclure le président Juan Guaidó, car il y a beaucoup de travail à faire ici.

– Souhaitez-vous qu’Alberto Fernández appelle Guaidó par téléphone pour établir une relation diplomatique?

“Nous sommes ouverts à cette possibilité.” Nous espérons pouvoir le faire, car comme je l’ai dit, il y a beaucoup de travail à faire ensemble. Nous espérons pouvoir tracer ensemble une voie qui comprend non seulement des mesures pour restaurer la démocratie et la liberté au Venezuela, ce qui ne me préoccupe pas seulement à nouveau, nous savons pourquoi il l’a exprimé, il inquiète le président Alberto Fernández.