Elisabeth Moss: “La violence psychologique est aussi nuisible que la violence physique” | Culture et divertissement

L’actrice californienne Elisabeth Moss, interprète de personnages emblématiques de la nouvelle ère télévisuelle comme Peggy de “Mad Men” ou juin de “The Tale of the Maid”, plonge dans la terreur avec une adaptation de “The Invisible Man” qui met le se concentrer sur une relation d’abus et d’obsession au sein d’un couple.

“Les abus psychologiques peuvent être aussi nocifs que les agressions physiques, ils sont très manipulateurs et il faut beaucoup de temps pour les récupérer et les surmonter, c’est pourquoi nous voulions montrer les deux aspects du personnage de Cecilia”, a déclaré Moss aujourd’hui dans une interview à Efe.