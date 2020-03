Elizabeth Warren a obtenu un mauvais résultat à la primaire qui remet en question son avenir dans la campagne présidentielle

L’avenir de la campagne présidentielle du sénateur Elizabeth Warren était sérieusement mis en doute après avoir terminé dans une faible troisième position dans la primaire démocrate de son état, le Massachusetts, le mardi.

Le résultat décevant dans l’état qu’il représente et une performance clairement défavorable aux autres élections du Super Tuesday -Il avait construit une infrastructure de campagne impressionnante dans une grande partie du pays -était un effondrement surprenant pour le favori des progressistes, connu pour avoir un plan pour presque tout.

En plus des résultats médiocres aux quatre premières dates des primaires, où il ne pourrait jamais terminer au-dessus de la troisième position, Warren était loin derrière dans le décompte des délégués. Les résultats de mardi pourraient accélérer son départ de la course à l’investiture démocrate à la présidence des États-Unis.

Au Massachusetts, Warren s’est retrouvé derrière l’ancien vice-président Joe Biden, qui a remporté la primaire dans l’État, et le sénateur du Vermont, également progressiste Bernie Sanders, qui a réuni le week-end dernier plus de 10 000 personnes lors d’un rassemblement à Boston. Commune, à quelques kilomètres (miles) de la maison de Warren près de l’Université Harvard.

Warren semblait déterminé à rester dans la course, du moins pour l’instant. S’adressant à ses partisans à Detroit avant le premier de la semaine prochaine dans le Michigan, il s’est présenté comme “la femme qui va vaincre Donald Trump”. Le sénateur a encouragé ses partisans à ne pas tenir compte des résultats et à voter pour la personne qui, selon eux, fera un meilleur usage de la présidence, en déclarant: “La prédiction a été une chose horrible et les experts se sont trompés encore et encore”.

“Vous n’obtenez pas ce pour quoi vous ne vous battez pas. Je suis dans le combat“Il a ajouté.

La campagne de Warren a présenté tous les premiers signes de succès – des chiffres solides dans les sondages, une collecte de fonds impressionnante et une organisation nationale – mais elle a été acculée par Sanders, qui a une base de fans immuable parmi les progressistes Qu’elle doit convaincre. Avant le Super Tuesday, l’équipe de Warren a déclaré qu’elle pariait sur une convention démocratique contestée et qu’elle semblait prête à arriver à la réunion avec un inconvénient notable dans le comptage des délégués.

Ses résultats en primaire menaçaient de faire sortir son dernier grand concurrent de la course. Le sénateur du Minnesota, Amy Klobuchar, prendra sa retraite lundi, avec Pete Buttigieg, l’ancien maire de South Bend, Indiana, pour soutenir la candidature de Biden. Ce fut un tournant inattendu dans un parti qui a utilisé les votes et l’énergie des femmes pour reprendre le contrôle de la Chambre des représentants, principalement avec des candidats, il y a seulement deux anss.

La campagne de Warren a commencé avec l’énorme promesse qu’il pourrait maintenir cet élan dans la course à la Maison Blanche. L’été dernier, il a rassemblé des dizaines de milliers de supporters à Washington Square Park, Manhattan, une scène qui s’est répétée dans des endroits comme l’État de Washington et du Minnesota.

Warren, 70 ans, semblait avoir raison de penser que les candidats démocrates les plus modérés, y compris Biden, n’étaient pas assez ambitieux pour renverser la politique de Trump et dépendaient trop des conseillers politiques et des sondages variables.

Mais Warren n’a pas été en mesure de consolider le soutien de l’aile la plus libérale du Parti démocrate contre l’autre progressiste du concours, Sanders. Les deux soutiennent les soins médicaux universels parrainés par le gouvernement, les frais de scolarité universitaires gratuits et une lutte agressive contre le changement climatique, et renoncent à de grandes actions de collecte de fonds en faveur de petits dons via Internet.