Emballer la toundra avec des animaux pourrait ralentir la fonte de l’Arctique

D’énormes troupeaux d’animaux parcouraient la toundra arctique il y a des milliers d’années. Il ne reste qu’une fraction aujourd’hui, mais certains scientifiques disent qu’ils devraient être ramenés pour aider à lutter contre le changement climatique.

Des chevaux sauvages, des rennes, des bisons, des bœufs musqués et d’autres grands herbivores foulent le sol en marchant, emballant la terre et la neige qui s’y trouve. La neige épaisse et duveteuse a tendance à agir comme un isolant, réchauffant le sol en dessous. Mais la neige plus dense peut garder le sol plus froid.

L’idée est que la restauration de grands troupeaux d’animaux dans le paysage arctique pourrait aider à protéger le pergélisol – une couche riche en carbone de sol gelé en permanence qui s’étend sur une grande partie de la toundra. Alors que les températures augmentent dans l’Arctique qui se réchauffe rapidement, de vastes étendues de pergélisol commencent à se réchauffer et à fondre, libérant ainsi des émissions de carbone liées au réchauffement climatique.

L’idée n’était qu’une théorie jusqu’à présent. Mais une étude inhabituelle publiée hier dans la revue Scientific Reports en fait un premier cas.

Dirigés par Christian Beer, pédologue à l’Université de Hambourg en Allemagne, les chercheurs utilisent une combinaison de données d’observation et de simulations de modèles pour démontrer que de grands troupeaux d’animaux peuvent tasser la neige de manière à maintenir les températures du pergélisol nettement plus basses que ils en seraient autrement. Cela pourrait empêcher de larges zones de pergélisol de dégeler, même si la température de l’air continue d’augmenter, disent-ils.

L’étude s’appuie fortement sur les résultats d’une expérience de terrain non conventionnelle dans le nord de la Sibérie connue sous le nom de «Parc du Pléistocène». Couvrant environ 8 miles carrés de steppes russes clôturées et glacées, le parc a été créé en 1996 par le scientifique russe Sergey Zimov, qui dirige le projet avec son fils Nikita Zimov.

Il tient son nom d’une époque géologique ancienne pour une raison. Les Zimov s’efforcent de comprendre comment le paysage pourrait changer s’il était repeuplé avec de grands troupeaux d’animaux – le type qui parcourait la région il y a des milliers d’années. À cette fin, ils ont rempli le parc de bisons, d’orignaux, de yacks, de rennes, de chevaux sauvages et d’autres herbivores. Depuis, ils surveillent l’écosystème.

Les chercheurs ont émis l’hypothèse que leur expérience pourrait avoir un effet de refroidissement sur le paysage local. Maintenant, certains des premiers résultats publiés suggèrent qu’ils pourraient être sur quelque chose.

À l’intérieur du parc du Pléistocène, il y a environ 114 herbivores individuels par kilomètre carré (un peu plus d’un tiers de mile carré), ce qui correspond à une moyenne d’environ cinq animaux par kilomètre carré dans le paysage naturel arctique environnant.

Ils semblent avoir un effet notable. Les mesures recueillies sur place suggèrent que la profondeur de la neige est d’environ 50% inférieure à celle des zones environnantes et que le sol est plus frais de 3,5 degrés Fahrenheit.

Les chercheurs ont utilisé les données pour informer une série de simulations de modèles. Ils voulaient étudier comment, théoriquement, la propagation de grands troupeaux d’animaux dans tout l’Arctique pourrait affecter le paysage au cours des prochaines décennies.

Ils ont utilisé une sorte de scénario climatique hypothétique dans le pire des cas comme base de leurs simulations, l’un supposant environ 9 F de réchauffement climatique moyen d’ici à la fin du siècle.

Ce n’est pas un scénario susceptible de se produire dans la vie réelle (bien qu’il ne soit pas impossible), mais celui qui vise à illustrer la différence entre l’écosystème arctique actuel et celui envisagé par les chercheurs.

Si la couverture de neige était tassée à travers l’Arctique, les simulations indiquent que le pergélisol resterait plusieurs degrés plus frais qu’il ne le ferait autrement. Et la superficie totale de pergélisol perdue à cause du réchauffement de l’Arctique serait considérablement réduite.

Cela dit, l’étude n’est que le premier mot sur le sujet. Il existe de grandes incertitudes quant à l’effet de la réintroduction de grands troupeaux d’animaux sauvages dans l’écosystème.

Leur effet sur la végétation locale, par exemple – et comment ces changements pourraient affecter le sol en dessous – est une question ouverte. Il est également difficile de savoir si les animaux sauvages pourraient être réintroduits dans les nombres supposés par la nouvelle étude.

Pour l’instant, la recherche peut être considérée comme une première étape dans l’avancement d’une théorie inhabituelle – une démonstration que la couverture de neige joue un rôle important dans la régulation de la température du pergélisol et que les animaux sauvages peuvent influencer considérablement ce rôle.

C’est une illustration de «la nécessité d’études de terrain beaucoup plus détaillées», ont écrit les chercheurs.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.