Embiid obtient 49 points; 76ers ont battu les Hawks

PHILADELPHIE (AP) – Joel Embiid a réussi un triple pour atteindre 49 points, le chiffre le plus élevé de sa carrière. Il a souri, a mis une main à une oreille pour pousser le public à crier plus fort et a même dansé un peu.

Quand le centre camerounais de Philadelphie s’amuse, rien ne l’arrête.

Embiid a également capturé 14 rebonds pour les 76ers pour vaincre les Hawks d’Atlanta lundi 129-112.

Tobias Harris a ajouté 25 unités pour Philadelphie, qui manquait à Ben Simmons pour la deuxième fois en trois matchs, en raison d’une blessure au dos. Malgré cette absence, les Sixers sont allés de l’avant, grâce à une contribution de 15 points du réserviste Furkan Korkmaz.

Et, bien sûr, grâce aux excellentes performances d’Embiid.

«Avant le match des étoiles, j’ai dit que j’allais avoir un nouvel état d’esprit. J’allais être plus agressif », a déclaré Embiid. «J’ai dit que j’allais m’amuser à nouveau. Le plaisir a différentes formes. Je ne dois pas toujours sourire et rire. Je peux m’amuser quand je domine un match. »

Les Sixers ont besoin de la régularité d’Embiid pour se mettre en position de gagner l’avantage des locaux au premier tour des éliminatoires. Ils se sont approchés à mi-chemin de Miami, qui se classe quatrième dans la Conférence de l’Est. Le Heat a perdu des heures supplémentaires à Cleveland pendant la journée.

Trae Young a mené Atlanta avec 28 points malgré avoir raté neuf de ses 11 tirs à trois points. De’Andre Hunter a ajouté 22 unités, tandis que John Collins en a obtenu 21 pour les Hawks.

Désavantagés par 21 points en première période, les Hawks ont battu Philadelphie 23-9 au début de la troisième période. Ils ont fermé cette salle avec une fiche de 8-0 et pris une avance de 92-91 pour le début de la dernière période, après que Young ait réussi un triple.

L’entraîneur Brett Brown n’a pas spéculé sur la gravité de la blessure de Simmons, ni sur le temps qu’il perdra. Mais il a souligné la réponse d’Embiid pour couvrir le déclin.

“Avec les nouvelles de Ben, il doit jouer comme il l’a fait”, a déclaré Brown. “Quand il arrivera avec cette activité, cette mentalité, cette énergie … nous gagnerons de nombreux matchs.”