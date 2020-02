Emma Colonel Chapo Guzmán apparaît sans soutien-gorge

Emma Coronel découvre sa beauté en publiant des photos sur Instagram L’épouse de “Chapo” Guzmán enchante le public car apparemment elle ne porte pas de soutien-gorge Envoyer un message de félicitations pour la Saint Valentin

Emma Coronel, l’épouse du trafiquant de drogue mexicain, Joaquín el «Chapo» Guzmán est devenue plus jolie que jamais pour célébrer ce 14 février en faisant circuler une photo où elle a l’air très bien soignée et apparemment sans porter de soutien-gorge, donc immédiatement Les internautes ont reconnu sa beauté spectaculaire.

C’est dans le supposé compte officiel d’Emma Coronel que la femme de Chapo Guzmán a publié une image où elle montre un chemisier en blanc, déboutonné et sur ses épaules, avec un maquillage impressionnant, d’énormes cils et regardant vers l’horizon.

La carte postale a été téléchargée ce 14 février, date à laquelle la Saint Valentin est célébrée et Emma Coronel a publié le message pour souhaiter une bonne journée d’Amour et d’Amitié, elle a donc rapidement circulé sur les réseaux sociaux provoquant une agréable impression entre Utilisateurs Internet.

L’image se trouve dans ce qui semble être son compte Instagram officiel @therealemmacoronel, et jusqu’au matin du 15 février, il a eu plus de 14 700 réactions et quelques commentaires, cependant, cette photo a également été reproduite par le @ compte chicapicosa2 et les gens l’ont immédiatement commenté.

Emma Coronel est connue pour être l’épouse de l’un des seigneurs de la drogue les plus connus du Mexique, Joaquín el “Chapo” Guzmán, actuellement emprisonné aux États-Unis, accusé de divers crimes liés au crime organisé, elle est un modèle par profession

L’un des premiers commentaires qu’il a reçus sur son compte a été celui de @claucoronel dans lequel il dit sous forme textuelle “Love you sis”, auquel @therealemmacoronel répond avec une émoticône de baiser.

L’utilisateur @melissaontiveros a commenté ce qui suit: “Quelle belle marraine”, alors @therealemmacoronel a répondu: “Merci belle.”

Mais aussi dans le récit de @ chiapicosa2, l’épouse de «Chapo» Guzmán a reçu des éloges pour sa beauté et l’un d’eux était: «Re chula la mujer».

Une autre personne a écrit une opinion plus intense sur la beauté d’Emma Coronel: «Sous les kilos de maquillage, vous pouvez voir une femme mexicaine indigène. Félicitations. “

“Beautiful”, “Beautiful,” Wow, wonderful “,” Salutations ici la même chose pour l’Argentine “étaient d’autres commentaires à Emma Coronel, cependant, quelqu’un d’autre ne connaissait pas la femme de” Chapo “Guzman et a lancé la question:” C’est qui?

Dans le supposé récit officiel d’Emma Coronel, certaines photographies ont été publiées où elle est vue dans la neige, appréciant le paysage et les commentaires pour ces images sont limités.

Sur ces images, il est vu portant une tenue indiquée pour résister au froid ainsi qu’au ski, avec de grandes lentilles sombres et posant pour la caméra.

Jusqu’à présent, l’épouse de “Chapo” Guzmán jouit de la liberté et attend que la peine de son mari, qui est dans une prison américaine avec une vigilance maximale, soit résolue.