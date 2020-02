Emma Coronel, épouse de “El Chapo”, répudie le meurtre de Fatima

L’épouse de “El Chapo” est en faveur de la grève nationale des femmes, appelée par les groupes féministes “Je suis un ruban vert, les filles et les garçons ne se touchent pas, ne frappent pas, ne maltraitent pas, ne tuent pas!”, Dit dans une histoire Instagram, Emma Coronel n’a que trois publications sur ce réseau social

Quelques jours après que la mineure Fatima a été retrouvée sans vie dans le bureau du maire de Tláhuac au Mexique, après avoir été portée disparue, Emma Coronel, épouse de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a sympathisé avec un mouvement contre la violence envers les enfants .

À travers son compte Instagram, la mère des jumeaux de l’ancien chef du cartel de Sinaloa a partagé une image avec ses plus de 70 000 followers, dans laquelle elle rejette la maltraitance des enfants.

“Je suis un ruban vert, les filles et les garçons ne se touchent pas, ils ne se frappent pas, ils ne se maltraitent pas, ils ne se tuent pas!”, Lit l’image publiée par Emma Coronel.

En outre, l’épouse de “El Chapo” Guzmán a partagé l’appel aux groupes féministes au chômage national des femmes, qui est prévu pour le 9 mars prochain (avec des informations de Zócalo).

Débuts en réalité

Emma Coronel, l’épouse de Joaquín «El Chapo» Guzmán, fera ses débuts à la télévision lors de l’émission de téléréalité Cartel Crew, où des personnes liées au monde du trafic de drogue racontent leurs expériences.

VH1 a annoncé hier que Emma, ​​30 ans, sortira sur le petit écran dimanche prochain.

Dans un bref instant, vous pouvez voir la femme de l’ancien chef du cartel de Sinaloa dans une robe blanche et des lunettes de soleil, sur un yacht de luxe à Miami.

Michael Corleone Blanco, le plus jeune fils du trafiquant colombien de drogue Griselda Blanco, va y rencontrer la femme.

Quelques instants plus tôt, l’homme assure à son partenaire qu’il a reçu un appel d’un avocat représentant le colonel, qui cherchait une réunion d’affaires.

Le colonel a rencontré “Chapo” alors qu’il avait 17 ans lors d’une fête dans un village, à Canelas, Durango.

La relation entre eux s’est établie jusqu’à un an plus tard, lorsqu’elle a remporté un concours de beauté local.

Dans plusieurs interviews, il a assuré que le «Chapo» l’avait conquise avec ses conversations et son traitement, mais pas avec des cadeaux.

Pendant le procès qui a emmené Guzman aux États-Unis, Emma a été vue devant les tribunaux.

Actuellement, qui était l’homme le plus recherché, purge la réclusion à perpétuité dans une prison de haute sécurité.

Quelques photos sur Instagram

Malgré 200 000 abonnés, Emma Coronel n’a que 3 publications sur son compte Instagram.

Dans le plus récent, qui compte plus de 24 000 likes, il a l’air spectaculaire, avec un maquillage parfait et un chemisier qui expose ses épaules, apparemment sans porter de soutien-gorge.

L’épouse de “El Chapo Guzmán” souhaite à ses fans une bonne Saint Valentin, à laquelle ils répondent: “Je t’aime soeur”, “Quelle belle marraine!”.