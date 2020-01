Émotions trouvées: comment le monde réagit à la journée du Brexit

LONDRES, 31 janvier (.) – Le Royaume-Uni se sépare de l’Union européenne à 23 heures GMT vendredi, mettant fin à une adhésion de 47 ans avec le plus grand bloc commercial du monde.

Les réactions des dirigeants du Royaume-Uni et du monde entier ont reflété un mélange de joie, de soulagement, de détermination, de tristesse et de résignation.

PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE, BORIS JOHNSON

“Notre travail en tant que gouvernement – mon travail – est d’unifier ce pays et de le mener vers l’avenir”, a déclaré Johnson dans un communiqué.

“Et la chose la plus importante aujourd’hui est que ce n’est pas une fin mais un début. C’est le moment où le rideau tombe pour commencer notre propre acte. C’est un moment de renouveau et de changement national.”

LEADER DE L’OPPOSITION BRITANNIQUE, JEREMY CORBYN

“La place du Royaume-Uni dans le monde va changer. La question est de savoir quelle direction il prendra”, a déclaré Corbyn dans un communiqué.

“Nous pouvons générer une position plus internationaliste, diversifiée et en suspens de la réalité extérieure au Royaume-Uni. Ou nous pouvons nous tourner vers nous-mêmes, nous pouvons échanger nos principes, droits et normes pour garantir des accords commerciaux négociés rapidement et pour la course avec Donald Trump et d’autres.”

NÉGOCIATEUR EN CHEF DE L’UE, MICHEL BARNIER

“Aujourd’hui, je pense aux millions de citoyens britanniques qui sont tristes, car c’est un jour triste”, a déclaré Barnier à la BBC.

LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT AMÉRICAIN, MIKE POMPEO

“Le peuple britannique voulait sortir de la tyrannie de Bruxelles”, a déclaré Pompeo au Daily Telegraph. “Ils voulaient avoir la capacité de prendre leurs propres décisions. Nous voulons aussi cela pour le peuple britannique.”

PREMIER MINISTRE D’ÉCOSSE, NICOLA STURGEON

“Ce soir, le Royaume-Uni quittera l’Union européenne. Ce sera un moment de profonde tristesse pour beaucoup d’entre nous dans le pays. Et ici en Ecosse, étant donné que cela se produit contre la volonté d’une grande majorité d’entre nous, notre tristesse est teintée de colère. “

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES D’IRLANDE, SIMON COVENEY

“Du point de vue de l’Irlande, aujourd’hui est un jour triste”, a-t-il déclaré à Sky News.

“Bien sûr, nous acceptons et respectons la décision du Royaume-Uni de quitter l’UE, mais notre position reste intacte: nous pensons que cela a été une perte pour tout le monde.”

L’ancien Premier ministre britannique, DAVID CAMERON

“De toute évidence, c’est un grand jour pour notre pays”, a déclaré Cameron, qui a appelé au référendum sur le Brexit en 2016, puis a démissionné après le résultat en faveur du divorce.

“J’ai toujours accepté le résultat du référendum et je savais que ce jour viendrait. Nous sommes l’une des plus grandes économies du monde … nous pouvons réussir les élections que nous faisons et je suis sûr que c’est exactement ce que nous ferons.”

PRÉSIDENT DU CONSEIL EUROPÉEN, CHARLES MICHEL; PRÉSIDENT DU PARLEMENT EUROPÉEN, DAVID SASSOLI, ET PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE, URSULA VON DER LEYEN

“Pour nous, les présidents des principales institutions de l’UE, aujourd’hui est inévitablement une journée de réflexion et d’émotions mitigées, comme pour beaucoup d’autres.”

“Le Royaume-Uni et son peuple nous manqueront, leur créativité, leur ingéniosité, leur culture et leurs traditions, qui ont été essentielles à la riche complexité de l’Union européenne.”

