Empêche l’impolitesse dans le dernier débat démocratique avant la primaire

DES MOINES, Iowa, États-Unis (AP) – Plus d’impolitesse et de coups plus forts sont prévus dans le dernier débat parmi les candidats à la candidature présidentielle démocrate dans la nuit, la dernière avant les assemblées de l’Iowa qui donnent le coup d’envoi des élections primaires.

Six candidats s’affronteront à Des Moines, impatients de recevoir un coup de pouce télévisé avant les assemblées du 3 février qui seront suivies par des primaires dans d’autres États.

Les résultats en Iowa peuvent signifier un coup de pouce pour certains, la fin de leurs aspirations présidentielles pour d’autres. Les enquêtes locales ne permettent pas de prévisions.

Les protagonistes des affrontements les plus violents pourraient être les sénateurs Bernie Sanders, du Vermont, et Elizabeth Warren, du Massachusetts, tous deux progressistes qui ont jusqu’à présent évité la critique mutuelle en général.

Mais les affrontements couvriront probablement tous les protagonistes. Dernièrement, Sanders a intensifié ses attaques contre l’ancien vice-président Joe Biden pour son soutien initial à la guerre en Irak, aux accords de libre-échange et à la réforme des avantages sociaux. La sénatrice Amy Klobuchar, de bonne performance dans les récents débats, cherchera à relancer une candidature stagnante au milieu des sondages. Le milliardaire Tom Steyer doit répondre aux critiques selon lesquelles il essaie d’acheter son entrée à la Maison Blanche.

Et après deux sondages qui indiquent que Pete Buttigieg perd du soutien dans l’Iowa, l’ancien maire de South Bend, Indiana, aura besoin de performances spectaculaires pour gagner en force avant les assemblées.

Cette dynamique mouvante suggère que le débat de mardi pourrait être différent de tous les précédents. Des discussions amicales sur la santé publique et l’immigration sont sur le point de devenir des attaques personnelles difficiles. Et cela se produira au moment où de nombreux électeurs commencent à peine à s’intéresser au concours.