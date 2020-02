En Argentine, la politique est le sujet qui génère le plus d’intolérance sur Internet

Aujourd’hui est la Journée internationale de l’Internet sécurisé. Il se tient le deuxième mardi de février depuis 2004. Cette année, le site officiel Safer Internet Day (SID) a pour devise «Un meilleur Internet commence par vous: ensemble, nous apprenons la cybersécurité ».

Il a commencé comme une initiative du projet SafeBorders de l’UE (Union européenne). Ce fut également l’une des premières actions en 2005 d’Insafe (réseau européen de centres Internet plus sécurisés -SIC- qui mènent des campagnes de sensibilisation à la sécurité).

Le SID atteint environ 150 pays. Son objectif principal est de sensibiliser aux problèmes émergents sur le Web, tels que la cyberintimidation ou les attaques informatiques.

Internet, ce géant qui ne cesse de croître

Selon Global Digital Report (rapport réalisé chaque année par les sociétés We Are Social et Hootsuit), En 2019, 4,39 milliards d’utilisateurs d’Internet étaient enregistrés dans le monde, soit 9,1% de plus qu’en 2018. Les Émirats arabes unis sont le pays avec la plus forte pénétration d’Internet. Elle a 99% de sa population connectée.

En Amérique latine, Internet atteint une pénétration moyenne de 73%. L’Argentine (93%) est le pays qui compte le plus de population connectée et le Venezuela le moins connecté (60%). D’un autre côté, chaque jour, plus d’un million de personnes dans le monde se connectent pour la première fois à Internet.

La politique, le sujet qui génère le plus d’intolérance

Selon une étude préparée par Microsoft sur le Digital Civics Index, à laquelle Infobae accessible exclusivement, En Argentine, la politique est le problème qui génère le plus d’intolérance sur Internet.

48% des Argentins pensent que la politique est le problème qui provoque plus d’intolérance dans les interactions en ligne. En deuxième position, ils ont placé l’apparence physique (38%), suivie des agressions liées à l’orientation sexuelle (26%), à l’identité de genre (23%) et à la religion (22%).

Cela comporte des risques en ligne tels que les escroqueries, les abus, la pêche à la traîne et les sextos indésirables. En ce qui concerne les générations touchées, 82% des milléniaux (1981-1995) interrogés ont déclaré avoir subi une sorte de harcèlement en ligne. 75% des centenaires (1995-2012) également, 73% des baby-boomers (1946-1964) et 70% de la génération X (1961-1980).

C’est un lieu commun sur Internet. Malgré les blocages ou les filtres, il existe toujours et il n’y a pas d’âge pour subir du harcèlement ou du harcèlement en ligne. «Dans l’étude que nous avons réalisée cette année en Argentine, 75% des adolescents victimes d’intimidation en ligne savaient comment trouver de l’aide. Bien qu’il s’agisse d’un pourcentage élevé, il nous indique également que tout le monde ne fait pas confiance à son environnement et que les adultes doivent insister et agir », dit-il. Infobae Marina Bericua, directrice des affaires publiques de Microsoft Argentine.

Et comment les algorithmes sont-ils développés pour réduire l’intolérance en ligne? Est-il possible que le biais diminue (ce qui, soit dit en passant, tous les algorithmes et toutes les personnes que nous avons)?

«Les informations qui circulent sur Internet sont très nombreuses, dans de nombreux cas, ce qui est considéré comme offensant ou dangereux pour certaines personnes ou communautés, peut ne pas l’être pour d’autres. Cependant, lorsque le discours de haine apparaît simplement en fonction de la condition d’une personne (religion, ethnie, sexe, identité sexuelle ou race), il ne fait aucun doute qu’il constitue du harcèlement », explique Bericua.

Donc, dans ce sens, la première étape qui, du point de vue technologique, peut être franchie, dit-il, est que les personnes qui développent des algorithmes sont suffisamment diversifiées (en termes de sexe, d’âge, de race, d’origine, etc.) pour ne pas reproduire les biais dans la technologie qu’ils développent

“Mais le plus grand effort pour vivre en ligne de manière plus pacifique, nous devons le faire dans le monde hors ligne»Continue. Il souligne également qu’il est essentiel d’être conscient des signes d’abus en ligne (par exemple, pour détecter si les enfants sont en détresse lorsqu’ils sont connectés ou n’ont pas envie d’aller à l’école). En ce sens, la création d’une relation saine avec l’utilisation d’Internet est essentielle.

Ce n’est pas seulement réduit au contrôle parental (pour les plus petits). Il faut expliquer aux garçons les différents niveaux d’intimité dans les réseaux sociaux. “Comprenez que toute personne ayant accès à Internet peut accéder à vos informations personnelles si elles sont publiques. Parlez-leur également de la vie privée de l’autre», Explique l’expert.

Apprenons la cybersécurité

L’unité de sécurité IBM a publié le rapport «IBM X-Force Threat Intelligence 2020» (Index annuel des menaces). Étudiez comment les techniques cybercriminelles ont évolué après des décennies d’accès à des dizaines de milliards de dossiers d’entreprise et personnels et de pannes de logiciels.

Selon le rapport, 60% des entrées initiales dans les réseaux des victimes qui ont été observées ont profité d’informations d’identification précédemment volées ou de vulnérabilités logicielles connues. En effet, les attaquants s’appuyaient moins sur la tromperie pour avoir accès.

Parmi les facteurs qui influencent cette évolution, il convient de souligner que l’infrastructure OT – technologie d’exploitation – est devenue une cible majeure: «Les réseaux industriels sont de plus en plus connectés directement ou indirectement à Internet (ou réseaux informatiques) , et cela permet aux attaquants de les atteindre pour produire des dommages (sabotage) ou dans la recherche de sauvetage / extorsion sous le même principe: les dommages potentiels qu’ils pourraient lui causer. À cela, nous devons ajouter que les attaques dirigées contre les États visent à violer l’infrastructure critique qui est principalement gérée par les réseaux OT », expliquer à Infobae Santiago Cavanna, responsable de la sécurité chez IBM Argentine.

En outre, l’étude note que le “mariage” entre ransomware et chevaux de Troie bancaires est renforcé. “Dans le même temps, l’augmentation des cas où les chevaux de Troie financiers sont le vecteur ou chargés de code de rançongiciel comme objectif secondaire est mise en évidence, c’est-à-dire que s’ils ne peuvent pas atteindre le but de voler des informations d’identification d’accès ou des informations confidentielles, ils peuvent toujours chiffrer l’équipement pour demander une rançon pour leur libérer“dit Cavanna.

«La quantité d’informations provenant de personnes, de gouvernements et d’entreprises est ce qui la rend attrayante pour les cybercriminels. Nous accédons à beaucoup d’informations, mais nous fournissons également beaucoup d’informations, parfois nous le faisons consciemment et aussi inconsciemment. Voilà pourquoi nous pouvons dire que Internet est presque aussi sûr que nous le décidons», Déclare Andrés García, ingénieur commercial F5 Networks pour l’Argentine, le Paraguay, l’Uruguay et la Bolivie.

Il y a longtemps, les attaquants utilisaient les soi-disant vers ou virus de Troie pour endommager les équipements et les succursales sur le réseau. Garcia rappelle, par exemple, le virus ILOVEYOU, Cere Red et Morris Worm. «À l’heure actuelle, le vol d’informations semble être le favori des pirates à diverses fins, soit le voler et obtenir de l’argent pour sa vente, soit le voler à des fins d’extorsion. Parfois, la fin est une action politique, profitant de l’impact et de la visibilité de l’attaque », explique-t-il.

En ce sens, une plus grande sensibilisation à la sécurité Internet est nécessaire. De F5 recommander:

– Avoir mis à jour le système d’exploitation ou le logiciel antivirus et correctif de sécurité dans les systèmes d’exploitation tels que le réseau Wi-Fi avec des méthodes de chiffrement avancées.

– Utilisez des clés qui ne sont pas facilement déchiffrables.

– Accédez à des informations importantes à partir de vos propres PC et pas d’un étranger.

– N’accédez pas aux sites sans connaître l’origine.

– N’utilisez pas de réseaux Wi-Fi publics. L’analyse et l’analyse des données envoyées par des appareils connectés au même réseau Wi-Fi sont vulnérables, un attaquant potentiel pourrait se connecter et lire le trafic envoyé par tous les appareils qui partagent le réseau, et accéder aux utilisateurs et au mot de passe.

– Ne cliquez pas sur les liens de messagerie dont l’expéditeur est inconnu.

– Évitez de fournir des informations confidentielles sur un site Web que nous ne connaissons pas.

– Utilisez la vérification en deux étapes pour entraver la tâche des pirates.

– Concernant les systèmes d’exploitation, ils recommandent utilisez ceux pris en charge par les fabricants, autres qu’open source.

Selon le rapport sur les menaces publié par CenturyLink, les menaces suivantes augmenteront rapidement:

– Détournement DNS: C’est une pratique qui consiste à modifier la réponse aux requêtes DNS (système de nom de domaine), pour rediriger la victime vers un site malveillant.

– Spyware: Son but est d’infecter un appareil tiers pour collecter les informations qu’il contient. Une fois en possession de ces données, il les transmet à une entité externe à l’insu et / ou sans le consentement du propriétaire.

– Phishing (phishing): se développe par e-mail, permettant une transmission très rapide. «Plusieurs fois, la question se pose: comment les cybercriminels accèdent-ils aux données de personnes ou d’entreprises spécifiques? La réponse est, à travers des e-mails infectés », expliquent-ils

– Ransomware: Ce type d’attaque est en augmentation, ce qui est réalisé avec eux est de bloquer les données d’une entreprise ou d’une institution, en demandant un sauvetage en échange de leur libération.