En attendant bébé? 20 premiers noms

Attendez-vous bébé Le choix du nom de notre bébé représente un moment très spécial, car ce sera le nom par lequel nous le bercerons dans nos bras. Le nom par lequel les autres vous appelleront. Ce nom qui va prendre tout son sens pour nous, en dehors de sa définition d’origine.

Par conséquent, si vous recherchez ce nom idéal pour votre bébé, nous voulons partager une liste des 20 meilleurs noms hispaniques pour garçons et filles. Commençons!

Noms hispaniques des enfants

1.- Alfonso: Cela signifie vouloir se battre. Définissez la personnalité d’un homme franc avec de bons sentiments.

2- Lorenzo: Cela signifie laurier. Définissez une personnalité très discrète, affectueuse et perfectionniste.

3.- Bernardo: Cela signifie un ours audacieux. Définissez la personnalité d’un homme audacieux, généreux et chaleureux.

4.- Damian: Surnom de Cibeles, déesse grecque de la fertilité et des cultures. Définissez une personnalité ambitieuse et perfectionniste.

5.- Cristobal: Ce nom signifie porteur du Christ. Personnalité forte, courageuse et déterminée.

6.- Alberto: Cela signifie noble noble. Définissez une personnalité introvertie, très attentive, honnête.

7.- Joaquin: Cela signifie que Dieu construit. Définissez une personnalité responsable, honnête, amicale et de bonne humeur.

8.- Agustin: Cela signifie béni. Définissez une personnalité très créative, fidèle et sincère.

9.- Felipe: Cela signifie ami des chevaux. Saint Philippe était l’un des douze apôtres de Jésus. Définissez une personnalité créative, sensible et un peu égocentrique.

10.- Allemand: Cela signifie frère. Définissez une personnalité passionnée, démonstrative et généreuse.

