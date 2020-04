En attendant les résultats des tests et vécu cinq jours de terreur: “J’avais plus peur de mes voisins que du coronavirus”

C’est une chronologie de “Cinq jours de terreur”, comme il les appelle lui-même. Mais tout au long de son histoire, il y a une scène, en particulier une, qui coupe sa voix. C’est arrivé samedi, après avoir reçu un appel au numéro de téléphone à domicile avec une menace spécifique: “Ne t’endors pas qu’aujourd’hui nous les avons incendiés”. Ce qui a suivi était cette scène où il a dû s’asseoir avec ses enfants de 8 ans et expliquer où ils devaient s’échapper et où ils devaient courir si cela arrivait.

José Luis Flores est vénézuélien, technicien en télécommunications et travaille pour la multinationale Huawei. Il est marié à Romina Deli Giudice, une cordoue qui travaille dans le domaine des ressources humaines d’une entreprise du même domaine. Depuis trois ans, ils vivent avec les jumeaux dans une maison qu’ils ont louée à Poeta Lugones, un quartier de classe moyenne supérieure près de l’aéroport de Cordoue. Avec eux vit le frère de José Luis, serveur dans un restaurant renommé de la région.

Mercredi 25, plusieurs jours après le début de la “quarantaine totale”, José Luis a commencé à se sentir mal. «J’ai eu une toux sèche, ma gorge me faisait mal, presque 38 de fièvre. Il a également eu la diarrhée et a vomi avec du sang. Je me sentais non seulement très mal mais j’ai eu peur. J’ai pensé: «Si j’ai un coronavirus, nous l’avons tous dans la maison»compte à Infobae. Il était tard donc jeudi matin ils ont appelé l’urgence médicale.

Quand il a réussi à se calmer, il a suspecté que ce qui lui arrivait était plus lié à les nerfs Cela à autre chose: des amis avec lesquels il avait été en Uruguay et à qui il avait prêté la voiture (qui paie toujours) l’avaient appelé pour lui dire que les douanes les avaient emmenés. “J’étais très nerveux, je viens d’un pays où ils prennent votre voiture et vous ne la voyez plus.”

L’ambulance qui est arrivée a respecté le protocole: avant de descendre, les professionnels vêtus de costumes blancs – “comme un astronaute” – ont mis des masques et sont entrés dans leur chambre. José Luis leur a dit qu’il avait été en Uruguay, qui à l’époque n’était pas considéré comme un pays à risque, et Ce même jour, 14 jours s’étaient écoulés depuis son retour. Plus tard, ils l’ont emmené à l’hôpital de Rawson et c’est là qu’ils lui ont dit que ce qu’il avait était un ulcère.

Cependant, comme certains symptômes coïncidaient, ils l’ont averti qu’ils allaient faire le test du coronavirus. Ils ont expliqué qu’ils devaient l’envoyer à Buenos Aires (“un appareil dont ils avaient besoin avait été endommagé”) et que les résultats allaient prendre 5 jours. José Luis n’a pas quitté tranquillement l’hôpital. Mais Le pire est arrivé quand ils sont rentrés chez eux.

“Ce quartier a un président de la communauté et un groupe de voisins WhatsApp”, dit-il. La femme – selon la plainte pénale qu’ils ont déjà déposée dans l’unité judiciaire 22– Il a envoyé un audio dans lequel il disait où il vivait et dans lequel il avertissait: “Chacun doit prendre soin de lui, c’est un Vénézuélien venu il y a 13 jours de l’Uruguay, qui n’a pas respecté la loi de la prévention et qui a marché partout.” Dans l’audio, il a également déclaré que le commissaire avait donné l’ordre que “nous le contrôlions parmi les voisins”.

“Après cela, les menaces sont devenues imparables”, explique José Luis. Certains sont allés sur leurs réseaux sociaux, d’autres sont directement allés voir leur frère. «Il a commencé à recevoir des audios où ils ont dit qu’ils rassemblaient des groupes de personnes pour aller nous battre. Ils ont dit que le propriétaire du restaurant embauchait des Vénézuéliens infectés et ils appelaient à peindre tout l’endroit pour le marquer et briser les fenêtres” Le restaurant, dit-il, était fermé depuis deux semaines.

Jusque-là, tout était multiplié par WhatsApp et les réseaux sociaux, mais samedi la ligne fixe a sonné, José a répondu et a entendu qu’ils l’avaient prévenu ne pas s’endormir parce qu’ils allaient brûler la maison avec eux à l’intérieur. José avait essayé de ne pas effrayer les garçons mais ce jour-là, il devait leur dire ce qui se passait. “Je leur ai montré un endroit sur le mur qui fait face à la maison du voisin où nous devions sauter s’ils venaient nous faire quelque chose.” Puis il leur a montré où courir.

“Bien sûr, je ne dormais plus. J’ai pensé “Si je donne un avis positif, nous allons devoir demander à être retiré d’ici”Je viens d’un pays où les gens qui veulent te faire du mal ne te préviennent pas. Je vous le dis, j’avais plus peur des voisins que du coronavirus », regrette-t-il.

José Luis et Romina ont décidé d’appeler la police et de compter les menaces ils recevaient. «Ils ont mis une voiture de patrouille devant la maison et ils sont restés gardés toute la nuit. Savez-vous ce qu’ils disaient dans le groupe whastapp le lendemain? Que la police nous avait déjà surveillés pour que je ne m’échappe pas ». Romina l’interrompt: “Je ne savais pas quoi faire, J’ai ressenti beaucoup d’impuissance. Les menaces ne semblaient pas être dites: elles étaient si fermes, tellement convaincues qu’elles ne savaient plus si quelqu’un était capable de faire quelque chose comme ça ou non. »

Mardi, ils l’ont prévenu que les résultats avaient donné des résultats négatifs.. Alors que tout le système de santé fonctionne pièce par pièce, personne ne peut commencer à faire des certificats, mais José Luis a supplié le médecin: “Je lui ai dit:” S’il vous plaît, je dois montrer que je ne l’ai pas parce qu’ils veulent me brûler vif. ” “Et si j’avais été testé positif?”, Demande-t-elle. “Non seulement l’injustice et les mensonges m’ont blessé, mais personne n’est venu me demander si nous avions besoin de quelque chose … rien. Ce qui était clair pour nous, c’est que s’il avait donné un résultat positif, nous n’aurions pas eu le soutien de la majorité de nos voisins. »

José Luis est plus calme car lorsqu’il a partagé le test négatif, le silence est revenu, mais il a choisi de raconter son histoire pour faire prendre conscience des dégâts et se concentrer sur Qu’adviendra-t-il de ceux qui sont positifs et n’ont aucun moyen de mettre fin à la stigmatisation: «Je ne sais pas comment ils ne réalisent pas que cette maladie peut être atteinte par n’importe qui. L’idée est de nous aider et non de nous envoyer tuer, pas seulement en tant que voisins, je veux dire, en tant qu’humains. »

Pour déposer une plainte dans la ville:

L’INADI (Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme) a également mis à disposition des moyens de contact sur ce sujet:

Via whastapp: 116 492 1079 et 116 185 3968, tous les jours de 9h à 15h. Par mail à 0800@inadi.gob.ar