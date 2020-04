En bonne santé à nouveau, le Premier ministre britannique dit qu’il est trop risqué de relâcher le verrouillage

Par Guy Faulconbridge et Kate Holton

LONDRES (.) – Le Premier ministre Boris Johnson est retourné au travail lundi après s’être remis de COVID-19 avec un avertissement selon lequel il était encore trop dangereux de relâcher un verrouillage strict frappant l’économie britannique par crainte d’une deuxième épidémie mortelle.

Ressemblant en bonne santé après un épisode mortel de coronavirus, Johnson a comparé la maladie à un criminel de rue invisible que les Britanniques luttaient au sol.

“Si nous pouvons montrer le même esprit d’unité et de détermination que nous avons tous montré au cours des six dernières semaines, je n’ai absolument aucun doute que nous le battrons”, a déclaré le joueur de 55 ans devant son domicile de Downing Street un mois. et un jour après avoir été testé positif.

“Je vous demande de contenir votre impatience parce que je crois que nous arrivons maintenant à la fin de la première phase de ce conflit et malgré toutes les souffrances que nous avons si bien réussi.”

Avec la montée du chômage, de nombreuses entreprises paralysées et une récession imminente, Johnson a déclaré qu’il comprenait les préoccupations des entreprises et consulterait les partis d’opposition pour obtenir des éclaircissements sur la voie à suivre pour sortir du verrouillage.

Mais la Grande-Bretagne subissant l’un des taux de mortalité les plus élevés au monde – 20 732 décès à l’hôpital rapportés samedi – il a souligné que c’était encore une période de risque maximum et qu’il n’y aurait pas de levée rapide des restrictions.

“Nous ne pouvons tout simplement pas dire à quel point ces changements seront rapides ou lents, ni même quand ces changements seront effectués, bien que le gouvernement en dise clairement plus dans les prochains jours”, a-t-il déclaré.

“Nous devons également reconnaître le risque d’un deuxième pic, le risque de perdre le contrôle de ce virus et de laisser le taux de reproduction remonter de plus d’un car cela signifierait non seulement une nouvelle vague de décès et de maladies, mais aussi une catastrophe économique.”

Le verrouillage le plus rigoureux en temps de paix a laissé la Grande-Bretagne face à la récession la plus profonde en trois siècles et à la plus grande folie de la dette depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le gouvernement, le parti et les conseillers scientifiques de Johnson sont divisés sur la manière et le moment où la cinquième économie mondiale devrait recommencer à travailler, même sous une forme limitée.

Le gouvernement devrait revoir les mesures de distanciation sociale le 7 mai. Johnson a d’abord résisté à l’introduction du verrouillage mais a ensuite changé de cap lorsque les projections ont montré qu’un quart de million de personnes pourraient mourir.

Depuis le verrouillage du 23 mars, son gouvernement a fait l’objet de critiques de la part des partis d’opposition et de certains médecins pour avoir initialement retardé les mesures, limité les capacités de test et le manque d’équipement de protection pour les agents de santé.

Le chef du Parti travailliste de l’opposition, Keir Starmer, a exhorté Johnson à préciser quand et comment les restrictions économiques et sociales pourraient être assouplies – tout comme certains donateurs du Parti conservateur.

“Agir simplement comme si cette discussion n’avait pas lieu n’est pas crédible”, a écrit Starmer dans une lettre à Johnson.

Peut-être pour répondre à cette critique, Johnson a déclaré que son gouvernement prendrait les décisions sur le verrouillage avec “une transparence maximale possible”. “Je veux partager tout notre travail et notre pensée, ma pensée, avec vous, le peuple britannique”, a-t-il déclaré.

Les dernières données de dimanche ont montré que les décès liés au COVID-19 dans les hôpitaux avaient augmenté de 413 au cours des 24 heures précédentes, la plus faible augmentation quotidienne ce mois-ci. Quelque 29 058 tests ont été effectués le 25 avril.

Sur la base de ces statistiques, le Royaume-Uni a le cinquième plus grand nombre de morts dans le monde, après les États-Unis, l’Italie, l’Espagne et la France.

Mais le bilan britannique est beaucoup plus élevé, car les statistiques des décès à l’extérieur de l’hôpital – par exemple dans les maisons de soins – sont plus lentes à être publiées.

Cependant, Stephen Powis, directeur médical du National Health Service en Angleterre, a déclaré que la tendance à la baisse “très nette” des cas de coronavirus à l’hôpital démontrait que l’éloignement social réduisait la transmission et la propagation du virus.

Reportage supplémentaire par Michael Holden, Elizabeth Piper, Kylie MacLellan et Costas Pitas