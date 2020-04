En cas d’urgence, HBO offrira son contenu gratuitement. S’appliquera-t-il au Mexique?

Dans le but de prévenir le déclenchement de coronavirus (COVID-19) continue de se propager, l’une des principales mesures de établissements de santé est que la population mondiale est protégée à la maison, ce qui a amené les gens à passer leurs journées à regarder la télévision, les séries et les réseaux sociaux.

Cependant, il a été plateformes numériques les plus réussis dans cette éventualité, donc, et dans le cadre des actions pour que les gens restent chez eux, HBO offrira son contenu gratuitement en streaming.

La Société américaine a annoncé qu’à partir de ce vendredi 3 avril, téléspectateurs Ils pourront accéder à l’application sans avoir besoin d’un abonnement pour profiter de près de 500 heures de programmation sur le réseau câblé premium.

Ces @HBODocs seront également disponibles gratuitement:

L’Apollon

L’affaire contre Adnan Syed

Elvis Presley: le chercheur

L’inventeur

Jane Fonda en cinq actes

Je t’aime, meurs maintenant

McMillion $

Véritable justice

United Skates

Nous sommes le rêve # StayHomeBoxOffice

– HBO (@HBO) 2 avril 2020

Par conséquent, les téléspectateurs pourront profiter de neuf séries complètes de HBO, 10 documentaires et documentaires, ainsi que 20 premières de Warner bros, qui ressort des applications de HBO Go ou dans hbogo.com. Si vous ne souhaitez pas télécharger les applications ou visiter le site, vous pouvez profiter de la programmation gratuitement via les services de câblodistribution.

Malheureusement, même si cette nouvelle peut sembler fabuleuse, j’ai peur de vous dire que ce merveilleux cadeau ne s’appliquera qu’aux téléspectateurs de États Unis.

“Le contenu de HBO y HBO Go dans Amérique latine ils ne sont pas ouverts aux non-abonnés pour le moment », a expliqué le personnel de la société américaine.

Avec des informations de Pop Sugar, Wipy TV

