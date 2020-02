En direct: cinq mille participants au America Business Forum de Punta del Este

Luis Lacalle Pou a ouvert ce vendredi au Centre des congrès de Punta del Este la cinquième édition du Forum des entreprises américaines. Plus de 5 000 personnes, dont des autorités gouvernementales, des représentants du secteur privé et des ONG, participent à l’événement qui vise «inspirer de l’Amérique latine au monde à travers des histoires de vie», Tel que défini par son président, Ignacio González Castro. “Le monde nous regarde et le forum cherche à montrer qu’il s’agit d’un événement de classe mondiale.”

C’est la troisième fois que cette rencontre, au cours de laquelle les différents orateurs convoqués racontent leurs expériences dans le but de projeter l’avenir économique et culturel du continent, se déroule sur le sol uruguayen. Pour cela, tout le monde attendait les paroles de Lacalle Pou, que González Castro a défini comme «un jeune président, plein d’énergie et qui cherche à promouvoir l’unité non seulement parmi les Uruguayens, mais à travers le continent“.

“Le monde est en train de changer. Les décisions doivent être prises ensemble et rapidement. Nous avons un Mercosur qui doit être détendu. Il y a un an et demi, Macri et Bolsonaro ont parlé de rendre le Mercosur plus flexible, ce qui était un concept et nous allons le faire “, a déclaré le président uruguayen élu.

Et il a ajouté:L’Uruguay a besoin que le corset soit libéré pour se déplacer plus agilement sur le marché. Le Brexit est un défi pour les pays aux économies complémentaires. Mercosur et accords de libre-échange de l’Uruguay avec d’autres pays. Nous aimerions terminer ce qui a commencé avec l’Union européenne“

L’événement peut être comparé aux grands forums mondiaux pour leur “potentiel, car il est inclusif et ouvert sur le monde. Vous pouvez suivre en direct toute la journée en Infobae America, et une fois terminées, toutes les conférences et interviews sont disponibles sur demande pour être consommées dans n’importe quel coin du monde gratuitement », a déclaré González Castro dans le précédent.

Dans cette édition, le présentateur est l’auteur le plus vendu et ancien animateur de CNN Ismael Cala et sont présents, entre autres, des référents de la télévision latino-américaine comme Benjamín Vicuña, Adrian Suar et Alessandra Rampolla, l’homme d’affaires italien Giusseppe Cipriani et le neuroscientifique Facundo Manes.

En outre, il y aura un hommage au présentateur chilien Don Francisco, pionnier de la télévision latine aux États-Unis, avec plus de 50 ans à l’écran avec le même programme, ce qui lui vaut un Guinness Award. «Son engagement envers la communauté et pour différentes causes sociales, comme Teletón, qu’il a fondé au Chili et qui est aujourd’hui un succès mondial, fait de Don Francisco tout ce qu’il faut pour être le premier lauréat du prix Icon of America. A partir de cette année, à chaque édition, nous rendrons hommage à une référence de notre continent ou du monde », a ajouté le président de l’America Business Forum.

L’idée est que chacun partage ses succès et ses échecs, et qu’il le fasse de manière authentique. González Castro a expliqué qu ‘«il n’y a rien de scénarisé, car il y a de la magie dans les climats spontanés et incroyables qui sont créés, où la personnalité raconte des choses qu’il n’a jamais pensé partager, qui non seulement nous inspirent tous, mais finissent souvent par être libératrices pour lui. “

Le choix du lieu n’est pas accidentel, car pour González Castro, «en tant qu’articulateur en Amérique latine, L’Uruguay traverse un moment historique, et c’est le scénario idéal pour développer le forum, non seulement pour le cadre paradisiaque de Punta del Este, mais pour la situation et le moment politique que connaît la région. L’Uruguay reste une oasis, avec des règles du jeu claires, une économie stable et une qualité démocratique qui est un exemple partout dans le monde. »