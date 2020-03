En direct: Fito Páez présente son dernier album de chez lui, en pleine quarantaine totale, et demande «les gens qui ne peuvent pas être chez eux»

Comme de nombreux artistes du monde entier l’ont déjà fait pour la pandémie de coronavirus, Fito Páez donne un spectacle de sa maison. Poursuivant avec le slogan de maintenir l’isolement social, le musicien Rosario fait un mini-concert via le streaming, qui a déjà été rejoint par des milliers de fans.

Le musicien avait prévu de présenter La Conquista del Espacio, son dernier album, et fêter son 57e anniversaire vendredi dernier au Hipódromo de Rosario. Mais, on le sait, il a été suspendu en raison de l’avancée du coronavirus.

Au milieu de ce moment délicat, Fito Páez faire la présentation de son travail en streaming, en respectant la quarantaine totale. À travers cette présentation, il interprète non seulement ses nouveaux thèmes, mais il passe en revue ses plus grands classiques et interagit avec ses fans. De cette façon, il apporte son grain de sable et permet à la musique de rendre la course des taureaux un peu plus supportable.

“C’est bien que nous soyons dans nos maisons. Et aussi que l’on pense à toutes ces personnes qui ne sont pas dans leurs maisons. Il est très important de penser à ces personnes et aux personnes qui les aident également », a déclaré le musicien, en faisant référence aux personnes vivant dans la rue et aux bénévoles qui les aident à survivre. Et a expliqué cela. à la fin du considérant. Il allait publier les adresses sur ses réseaux sociaux pour aider ces gens.

Le chanteur a également noté que les mesures que le président avait ordonnées étaient “très importantes” Alberto Fernández. Et il a expliqué qu’il était là pour les remplir, pour rendre la quarantaine “un peu plus supportable” et “pour s’amuser un peu aussi”.

Fito vient de sortir son nouveau travail, enregistré au légendaire Capitol Studios de Los Angeles, avec la maison de disques Sony Music et la production de Rodeo Entertainment. Le travail a neuf chansons inédites et a été enregistré par le célèbre ingénieur d’enregistrement argentin Gustavo Borner, vainqueur de 16 Grammys. Ont également présenté des musiciens tels que l’album Juanes, Lali, Abraham Laboriel Jr. (batteur de Paul McCartney), Guillermo Vadalá, Hernán Bad Fame Colonel, Ca7triel y l’Orchestre symphonique de Nashville.

Dans le cadre de la présentation de ce nouvel album, Fito avait prévu une série de récitals qui a dû annuler en raison de la pandémie de coronavirus. En fait, le 12 mars et avant que les mesures restrictives ne soient prises au niveau national, il a suspendu le concert qu’il prévoyait de faire au Hipódromo de Rosario et a partagé une vidéo expliquant la situation et exhortant ses fans à prendre toutes les mesures nécessaire pour éviter la propagation du virus.

À ce moment-là, le producteur s’est excusé auprès de tous ceux qui avaient acheté leurs billets pour voir le concert et a expliqué que ils n’avaient aucune certitude concernant la reprogrammation de l’émissionIls n’ont donc pas pu donner de réponse à tous les fans désireux de voir leur idole.

La vérité est qu’avec le temps, les mesures visant à éviter l’agglomération se durcissaient, avec lesquelles il est de plus en plus improbable que les spectacles puissent avoir lieu. Cependant, les plateformes numériques qui existent aujourd’hui sont devenues un véritable véhicule pour connecter les familles, les amis et, pourquoi pas, les artistes avec leur public.

C’est pour cette raison que le musicien Il a proposé d’offrir un spectacle chez lui, dans lequel il diffuse son nouvel album et, en plus, il partage avec son peuple les classiques de ses plus de quatre décennies de carrière., y compris des tubes comme Love after love, It plains on wet et Mariposa Tecknicolor, parmi tant d’autres.

Mais, en plus, il profite de l’échange avec ses fans du monde entier pour envoyer un message de sensibilisation sur la nécessité de suivre strictement les instructions pour maintenir l’isolement et l’hygiène nécessaires pour lutter contre la pandémie qui maintient la planète en danger.