EN DIRECT: le Sommet continental contre le terrorisme commence à Bogota

Avec la présence de ministres et d’autorités de 20 pays américains, le troisième Sommet continental contre le terrorisme commence lundi à Bogota, au cours duquel diverses stratégies seront discutées face aux menaces qui pèsent sur le continent américain.

Bien que l’événement ait commencé dimanche par une session d’experts à huis clos qui a discuté des stratégies de prévention et des obligations des États, le point culminant de la Conférence est ce lundi, avec les interventions du secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, le président en charge du Venezuela, Juan Guaidó, qui est venu par surprise en Colombie dimanche; et le président hôte, Ivan Duke, qui installera officiellement la réunion à l’École des cadets de la police générale Francisco de Paula Santander.

Avant le début du sommet, Duke et Pompeo ont tenu une réunion bilatérale, après quoi ils ont offert une conférence de presse. Le président colombien l’a remercié pour le soutien offert et a exprimé son désir de renforcer les relations entre Bogotá et Washington. “Ce qui se passe en Colombie intéresse toute la région”, a déclaré Pompeo, qui a réitéré ses critiques du régime chaviste. “Le monde doit continuer à soutenir les efforts du peuple vénézuélien pour se débarrasser de la tyrannie“Il a ajouté.

Pour sa part, Duque a déclaré: “Cette réunion est très importante car il y a de nombreux pays qui seront présents, qui poursuivent les efforts afin que nous ayons la meilleure coordination possible pour faire face à ce fléau mondial”.

Les ministres et sous-ministres des affaires étrangères, gouvernements et délégués d’Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, République Dominicaine, Sainte-Lucie et Uruguay. Pendant ce temps, des représentants de l’Espagne, d’Israël et du Venezuela seront observateurs.

La première réunion sur ce sujet s’est tenue en 2018 à Washington et la deuxième a eu lieu l’année dernière en Argentine. Selon le département d’État, les mouvements du groupe chiite libanais Hezbollah, liés au régime iranien, sont l’une des principales préoccupations des experts en la matière.

Pompeo a exprimé la veille son attente pour son rencontre avec Guaidó, réélu il y a quelques jours à la tête de l’Assemblée nationale. «Maduro a été destructeur (…) Nous pouvons aider l’opposition à continuer de fusionner, à continuer de constituer des forces. Ils représentent le peuple vénézuélien, et notre mission est de parvenir à des élections libres et équitables afin que les Vénézuéliens puissent avoir des élections présidentielles représentatives et que l’économie puisse être reconstruite », a-t-il déclaré.

Pour le moment, Guaidó n’a pas révélé ses plans après le sommet, mais il y a des spéculations sur une tournée internationale qui pourrait inclure les États-Unis, l’Europe (peut-être au Forum économique de Davos) et même Israël, pour la commémoration de l’Holocauste.

(Avec des informations de l’. et de l’EFE)