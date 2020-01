En direct: les avocats de Donald Trump témoignent lors d’une nouvelle session du procès politique contre le président des États-Unis

Le processus de procès politique contre le président des États-Unis, Donald Trump, se poursuit lundi. La défense du chef de l’Etat entre dans le troisième et dernier jour où, pendant huit heures, il présentera ses arguments pour convaincre les membres du Sénat que l’accusation doit être rejetée.

La journée, cependant, est marquée par des révélations découlant du manuscrit du livre de l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, qui soutenir les arguments avancés par les démocrates, moteurs du processus contre le chef de l’Etat.

Selon le New York Times dans un rapport exclusif, Bolton a déclaré dans le livre que Trump avait déclaré en août 2019 à un conseiller qu’il voulait geler l’aide à la sécurité de l’Ukraine jusqu’à ce que les représentants de ce pays collaborent aux enquêtes sur leurs rivaux démocrates, y compris l’ancien vice-président Joe Biden.

L’article, qui ne cite pas le manuscrit mais plusieurs personnes qui font allusion au récit de Bolton, pourrait saper un élément clé de la défense de Trump: qu’il y avait quid pro quo, c’est un échange clair, lorsqu’il a demandé au président ukrainien Volodomyr Zelenskiy d’enquêter sur Biden et son fils Hunter Biden lors d’une conversation téléphonique en juillet.

En même temps, l’information renforce l’initiative démocratique pour faire appeler des témoins qui pourraient avoir des informations pertinentes dans l’affaire. Bolton et le chef du cabinet intérimaire, Mick Mulvaney, sont les principaux objectifs qu’ils poursuivent. Pour atteindre leur objectif, ils ont besoin d’au moins quatre des 53 sénateurs républicains pour voter en ligne avec les 47 démocrates. Et au moins deux – Susan Collins et Mitt Romney – ont déclaré que les révélations renforcent les arguments pour le faire.

Dans un communiqué, un avocat de Bolton a laissé entendre que la version du New York Times était correcte et a déclaré qu’il avait soumis le texte manuscrit de Bolton au Conseil de sécurité nationale le 30 décembre, un processus de sécurité standard pour les informations classifiées avant la Publication du volume.