En Espagne, environ 70 000 femmes vivent dans des pays où des mutilations génitales féminines (MGF) sont pratiquées, dont plus de 18 000 ont moins de 14 ans, c’est-à-dire celles qui risquent d’être mutilées lorsqu’elles voyagent avec leur famille en vacances à leurs lieux d’origine.

Selon les dernières données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 200 millions de femmes et de filles ont subi des mutilations génitales dans 30 pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie.