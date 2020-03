En inondant 120 comtés

DERNIÈRE MINUTE: État d’urgence dû aux inondations en Géorgie Le gouverneur de Géorgie déclare l’état d’urgence dû aux inondations dans la plupart des comtés. Les pluies torrentielles n’ont pas cessé depuis des jours et ont provoqué de graves inondations.

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a déclaré jeudi l’état d’urgence dans la plupart des comtés, dont plusieurs dans la région métropolitaine d’Atlanta, après les pluies torrentielles qui n’ont pas cessé depuis plusieurs jours et qui ont provoqué de graves inondations.

Kemp a fait cette annonce lors d’une conférence de presse au State Capitol après avoir signé un décret portant sur 120 des 159 comtés, en particulier dans le sud et le centre de l’État, mais couvre également Fulton, DeKalb, Cobb et Clayton, dans le au nord

@GovKemp a déclaré l’état d’urgence pour 120 comtés en raison des inondations en vigueur le 5 mars 2020. #gawx pic.twitter.com/SQvv0Nzf5h

– Georgia EM&HS (@GeorgiaEMA) 5 mars 2020

“J’ai déclaré l’état d’urgence pour tous les comtés au sud de l’Interstate 20 en raison du mauvais temps et des graves inondations”, a déclaré le gouverneur au début d’une conférence de presse sur le coronavirus COVID-19 en Géorgie, où jusqu’à présent Ils n’ont confirmé que deux cas.

La déclaration de l’état d’urgence facilite l’aide des ressources fédérales pour faire face à une crise.

“L’Etat s’efforce de garantir que les comtés touchés par les inondations en Géorgie aient accès à toutes les ressources nécessaires”, a déclaré Kemp, qui a déclaré que les autorités surveillent de près la situation, bien que la pluie ne devrait Demain vendredi.

La majeure partie de la Géorgie était sous alerte aux inondations, en particulier dans le sud et le centre de l’État, dans des villes comme Americus, où jusqu’à six pouces (15 centimètres) de pluie sont tombés depuis le début de la semaine.

“Nous avons des problèmes sur les routes et d’autres problèmes avec d’autres infrastructures en raison de la quantité et du niveau des précipitations que nous avons eues et des inondations qui se produisent”, a déclaré Kemp, ajoutant que le gouvernement de l’État travaillait en collaboration avec l’agence de gestion. Service des urgences (GEMA) pour s’assurer que toutes les communautés ont les outils et les ressources pour faire face à l’urgence.

Dans un communiqué de presse, le gouverneur déclare l’état d’urgence pour 120 comtés de Géorgie en raison des inondations.

«En réponse aux inondations en Géorgie associées à de fortes pluies prolongées, le gouverneur Brian Kemp a signé aujourd’hui un décret exécutif déclarant l’état d’urgence pour 120 comtés de Géorgie au sud de la I-20.

“L’Etat s’efforce de garantir que les comtés touchés par les inondations en Géorgie aient accès à toutes les ressources nécessaires pour répondre”, a déclaré Kemp. «J’encourage les résidents à écouter leurs responsables locaux et leurs sources d’information et à prêter attention aux instructions de leurs responsables locaux de la gestion des urgences. Nous continuerons de surveiller cette situation de près. »

