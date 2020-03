En prison, Harvey Weinstein teste le coronavirus positif, rapporte Daily Mail

.

Le producteur hollywoodien qui reste incarcéré, Harvey Weisntein testé positif pour coronavirus, ceci quelques jours après son transfert de la prison de Île Rikers à une prison de sécurité maximale à New York.

Le magnat, accusé d’abus et de harcèlement sexuels et qui s’est conformé 68 ans jeudi dernier, reste isolé dans le Établissement correctionnel de Wende, dans l’ouest de New York, selon des informations publiées par le journal Dayli Mail.

Selon le rapport, Weinstein a déclaré au personnel qu’il croyait avoir Covid-19 lorsqu’il est entré dans le système pénitentiaire d’État mercredi dernier depuis la prison de Rikers Island, où – il est dit – que plusieurs détenus avoir Covid-19.

Harvey Weinstein remplit une Peine de 23 ans derrière les barreaux pour viol y agression sexuelle. L’ancien producteur a eu des problèmes d’hypertension, une maladie dégénérative chronique.

À partir de cet après-midi, aucune information de sa défense ou de sa famille ne pouvait confirmer cette information.

Avec des informations de Daily Mail.

