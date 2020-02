En procès pour avoir partagé 30 000 fichiers pédophiles en ligne | La société

Iván I.S. Il est assis sur le banc lundi accusé de partager 30 000 images et plus de 250 vidéos de pédopornographie qu’il a diffusées et acquises via Internet, un crime pour lequel le procureur réclame neuf ans de prison.

Le ministère public demande également à l’accusé, qui sera jugé devant le tribunal provincial de Madrid pour le délit de possession et de diffusion de pornographie enfantine, dix ans de probation et l’obligation de participer à des programmes d’orientation en matière d’éducation sexuelle pendant quatre ans de la Cela se passe en prison.