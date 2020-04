En raison de la pandémie, le déficit budgétaire en mars a augmenté de près de 10 fois en un an

Cela a été révélé par les données publiées hier soir par le ministère de l’économie sur la performance des finances publiques au comptant, c’est-à-dire le mouvement entre ce qui a été effectivement entré dans les coffres de l’État pour divers concepts et ce qui a été réellement payé par le Le total des dépenses assumées était considérablement plus élevé, car il a donné un résultat négatif avant le paiement des intérêts sur la dette publique de 124 727 millions de dollars, qui a dépassé celui enregistré un an plus tôt de 111 690 millions de dollars, soit multiplié par 9,6 fois en un scénario où le taux d’inflation était à peine un vingtième de cette augmentation (48,4 pour cent).

Cependant, si ce fonds avait été en place, les choses n’auraient pas beaucoup changé, car au-delà de l’émergence de besoins de dépenses d’urgence liés à diverses formes de couverture pour les secteurs les plus touchés par la pandémie, des sauts notables ont été observés en autres domaines:

– 125% de subventions financières, qui ont été réparties de 153,8% dans le secteur de l’énergie; 87,2% pour les transports et 64,3% pour les autres fonctions;

– 48,4% de la masse salariale (18 points de pourcentage au-dessus du revenu);

– 270,7% des transferts aux provinces, principalement dans la catégorie «autres» avec une augmentation de 19 fois, ce qui en fait de loin le plus pertinent de ce sous-groupe avec 8 063 millions de dollars (en raison des besoins accrus d’assistance financière des administrations infranationales), après l’éducation 5 843 millions de dollars; Sécurité sociale interne 3 357 millions de dollars et 1 613 millions de dollars pour la santé;

– 181% en mandats aux universités (avance extraordinaire de salaires prévue pour avril dans la planification financière de l’année), et 67% des “autres charges courantes”.

Tandis que L’augmentation des dépenses liées à l’assistance monétaire aux secteurs les plus vulnérables et à faible revenu, en raison de la quarantaine, le Trésor a indiqué qu’en mars, ils sont devenus le principal déclencheur des transferts au secteur privé dans 113%, en raison du «renforcement important des allocations familiales; l’avance d’une partie des fonds affectés au paiement de la prime extraordinaire de 3 000 $ pour les retraités et les retraités qui perçoivent un crédit unique et jusqu’à un plafond de 18 892 pesos.

Les paiements d’intérêts ont totalisé 41 577 millions de dollars, soit 13% de plus qu’un an plus tôt, en raison du reprofilage des échéances héritées du ministre Hernán Lacunza et promues sous la direction de l’économie par Martín Guzmán.

Mois aggravé par la double quarantaine

Parallèlement, du côté des dépenses, les demandes d’aide monétaire et financière, tant des êtres humains que des entreprises et des provinces, ont augmenté, couvertes par des “prêts bonifiés” et une aide monétaire directe de la Banque centrale.

Face à ce scénario critique, le gouvernement refuse de prendre des mesures d’urgence pour réduire les dépenses de personnel et maintenir la bureaucratie totale. Il a seulement réussi à arrêter les travaux publics, principalement en ce qui concerne la construction de logements, avec une baisse nominale de l’investissement actuel de 65%; dans la catégorie Education, baisse de 36% et quasi-stagnation nominale, mais une forte baisse en termes réels dans les transports, l’eau potable et l’assainissement, et dans une moindre mesure dans le domaine de l’énergie.