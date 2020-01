En raison de l’extorsion de CJNG et de Los Zetas, plus d’un millier d’entreprises ferment à Coatzacoalcos

Le Jalisco Cartel Nueva Generación (CJNG) et les Zetas ont mis fin au commerce de Coatzacoalcos, Veracruz.

La municipalité est l’une des plus en proie à la violence générée par le trafic de drogue et le crime organisé, qui, associée à de faibles ventes, a causé la fermeture d’un millier de magasins devant l’indifférence totale de Le maire de Morenista, Víctor Carranza Rosaldo, qui, selon le portail Plumas Libres, est Compadre du secrétaire à l’Énergie, Rocío Nahle.

Des petites entreprises aux grandes chaînes de supermarchés, elles ont dû baisser le rideau face aux faibles ventes ou à la soi-disant «taxe plancher» des organisations criminelles qui ravagent la région.

Le dernier d’entre eux et qui a causé un grand impact parmi les citoyens, était la chaîne de restaurants Toks qui était située sur la Plaza Palmas.

Selon le portail, depuis 2018, le Comercial Mexicana a fermé ses portes dans ce même endroit pitoyablement désolé. Le même panorama est observé dans les carrés Sendero, Forum et Cuadrum, qui résistent à la fermeture.

Les Toks Coatzacoalcos ont annoncé leur départ la semaine dernière. Ils ont placé une pancarte à l’entrée expliquant la fermeture, ce qui a généré agacement et tristesse chez les clients, car l’endroit était emblématique.

Le portail note qu’à la mi-décembre, l’entreprise Grúas Vázquez a fermé ses portes après avoir été attaquée avec des bombes Molotov, le propriétaire n’ayant pas payé l’extorsion.

L’endroit est situé à quelques rues de l’endroit où il était situé Le bar White Horse, quel était attaqué en août dernier par des tueurs à gages qui ont aspergé l’endroit et l’ont incendié, tuant 30 personnes. Ce fut l’un des massacres qui ont marqué le pays.

Certains commerçants qui ont des bars dans la région, ont déclaré que pour ne pas avoir de problèmes avec le crime organisé, ils préfèrent payer leurs frais.

Cependant, des dizaines de magasins parmi lesquels se trouvent de grandes chaînes comme Italian Coffe, Gembore, Marti Sports, Applebees, Californie, Bisquets de Obregón, Sport City, ainsi que des petites et moyennes entreprises, ont préféré fermer.

Les membres du cartel de Jalisco ou de Los Zetas arrivent dans les magasins, armés et vêtus de noir, menaçant les commerçants et les habitants de brûler leurs entreprises ou leurs maisons s’ils ne paient pas 500 pesos tous les quinze jours.

En septembre 2019, l’ancien employé d’une place constituante locale et de La Fayuca à Coatzacoalcos, a dénoncé Grupo Imagen qu’un commandement armé menaçait de brûler sa maison s’il ne payait pas les frais.

Plusieurs sujets lui ont remis des papiers manuscrits là où ils étaient menacés. Le papier dit:

“Attention: on ne leur donnera que la possibilité de composer, nous ne répondons pas de ce qui peut arriver et nous brûlerons leur clic de maison, la place a un propriétaire avec les lettres du CJNG et un numéro de téléphone.”

La personne qui a rendu son témoignage de manière anonyme a fui Coatzacoalcos, comme il l’a dit, pendant des années, ils ont été victimes de la collecte des sols par plusieurs groupes criminels.

“Nous avons déjà des années à payer des frais, comme 5, 6 ans, cela dépend, ils ont mis le montant, maintenant ils en sont venus à vouloir 500 $ toutes les deux semaines”.

“Soudain, ils doivent facturer certains, soudainement ils doivent facturer d’autres et ils doivent être payés. Nous ne pouvons pas leur dire que nous payons, nous devons leur donner ce qu’ils demandent”, a-t-il déploré.

Cependant, il a reconnu qu’ils n’osaient pas porter plainte car ils ne faisaient confiance à aucune autorité et craignaient de voir leur situation se dégrader.

Malgré la présence de milliers d’éléments de la Garde nationale à Veracruz et Coatzacoalcos abrite l’une des coordinations de la société, rien n’a aidé.

En raison de la violence qui sévit chaque jour dans cette municipalité de Veracruz, des centaines de familles ont décidé de quitter leur lieu d’origine pour émigrer, la majorité, vers le centre du pays, transformant Coatzacoalcos en un endroit désolé, presque fantomatique.

Selon le dernier recensement de la population, Coatzacoalcos est la deuxième municipalité la plus peuplée de Veracruz, avec -319.187 habitants – et peut-être l’une des plus complexes en raison de sa diversité régionale, de sa dispersion démographique et de ses forts conflits sociaux et politiques.

Selon les données du Secrétariat Exécutif du Système National de Sécurité Publique (SESNSP), De janvier à décembre 2019, à Veracruz, 51 170 crimes ont été commis et 2 113 meurtres ont été enregistrés, dont 1 358 ont été classés comme homicides intentionnels.