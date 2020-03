En raison du coronavirus, les villes américaines interdisent l’expulsion d’un locataire

Aux États-Unis, certaines villes interdisent l’expulsion des locataires. Cette mesure pourrait contribuer à ralentir la propagation du virus et à atténuer l’impact économique sur les familles. L’expulsion pourrait exposer les gens à la contamination par des coronavirus

Ces derniers jours, les gouvernements locaux et nationaux ont pris certaines mesures pour limiter les effets du COVID-19 sur la population.

Certains d’entre eux ont décrété l’état d’urgence ou demandé la mise en quarantaine des personnes afin d’éviter une propagation beaucoup plus rapide du virus.

Cela a également affecté les questions économiques et perturbé chaque secteur de la population. Le secteur immobilier n’est pas différent.

Certaines villes des États-Unis ont demandé ou envisagent de prendre la mesure d’interdire temporairement les expulsions de locataires.

“Nous devons éviter de créer une plus grande urgence de santé publique qui résulterait du fait de soumettre des milliers de familles à l’itinérance, et nous devons protéger nos résidents de la peur d’une expulsion possible résultant d’une perturbation économique”, a déclaré Sam Liccardo, Maire de San José, Californie, à Realtor Media. Cette instruction a déjà été appliquée dans votre localité.

Mais ce n’est pas le seul à avoir pris cette décision qui, bien que momentanée, pourrait être utile pour arrêter la propagation du virus.

D’autres villes comme Seattle, Miami-Dade, Baltimore et Boston empêchent également les expulsions de locataires.

Pour leur part, les législateurs de l’État de New York ont ​​mis en place des règles temporaires qui régissent les délinquances, les expulsions et les hypothèques, a rapporté le New York Post.

Afin d’appuyer cette mesure, le New York Real Estate Board a établi un délai de trois mois pour les infractions avant d’envisager une expulsion.

Les locataires l’ont également fait de manière indépendante qui, compte tenu de la situation sanitaire du pays, a accordé à leurs locataires un délai plus long pour payer les frais correspondants.

La situation pandémique pourrait affecter l’économie familiale, en particulier celle de millions de personnes gagnant moins de 15 $ de l’heure.

À ce moment, le processus d’expulsion régulier serait compliqué car les tribunaux ne travaillent pas régulièrement et, en outre, les résidents seraient exposés au manque de logement qui leur permettrait de se réfugier au milieu d’une urgence sanitaire.

Trump enverra des chèques aux citoyens américains. USA pour faire face à la crise des coronavirus

Le président Donald Trump a annoncé mardi lors d’une conférence de presse que les résidents et les citoyens américains recevront une aide financière de mille dollars ou plus pour faire face à la crise des coronavirus.

Le président a assuré que ces mesures nous aideront à “sortir de ce défi avec une économie prospère et en croissance”.

“Un jour, nous serons debout, peut-être ici, et nous dirons:” Eh bien, nous avons gagné “”, a-t-il déclaré.

De même, le président américain a assuré que les petites et moyennes entreprises bénéficieront également d’aides d’État.

Trump veut que le gouvernement envoie des chèques aux Américains dans les deux prochaines semaines afin de limiter le coût économique de l’épidémie de coronavirus, a annoncé mardi le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

“Le président m’a dit que nous devons le faire maintenant”, a-t-il déclaré lors du briefing de la Maison Blanche. Il n’a donné aucun détail, sauf pour dire que le montant devrait être important et que les millionnaires ne l’obtiendraient pas, a rapporté l’Associated Press.

“Nous voulons nous assurer que les Américains ont rapidement de l’argent dans leurs poches”, a déclaré Mnuchin. La bourse a augmenté lors du briefing après une sauvage baisse lundi.

Mnuchin a prévu de décrire ce paquet d’environ 850 milliards de dollars pour les républicains du Sénat lors d’un déjeuner privé, avec des responsables visant l’approbation du Congrès cette semaine. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a ouvert le Sénat mardi matin, a promis une action rapide.