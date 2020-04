En souvenir de Big Bang Basher Fred Hoyle

Les décès récents de Freeman Dyson, Philip Anderson et Margaret Burbidge ont réveillé les souvenirs d’autres géants de la physique. Je poste des profils de certains de ces personnages dans l’espoir que les lecteurs les trouveront intéressants et pertinents pour les controverses scientifiques actuelles. Ils peuvent également distraire la couverture des coronavirus. Vous trouverez ci-dessous une version révisée d’un portrait de Fred Hoyle, l’astrophysicien britannique iconoclaste, qui a collaboré avec Burbidge, de mon livre de 1996 The End of Science. J’ai interviewé Hoyle en 1992 à son domicile en Angleterre. – John Horgan

Une lecture sélective du curriculum vitae de Fred Hoyle pourrait le faire apparaître comme l’initié scientifique par excellence. Né en 1915, Hoyle a étudié à l’Université de Cambridge auprès du physicien et prix Nobel Paul Dirac. Leur partenariat a bien fonctionné, a déclaré Hoyle, car il ne voulait pas de mentor et Dirac ne voulait pas en être un. Hoyle est devenu professeur à Cambridge lui-même en 1945, et il est rapidement passé à la pointe de l’astronomie, montrant comment la physique nucléaire pouvait éclairer des phénomènes célestes tels que les naines blanches, les géantes rouges, les supernovae et les brillantes sources radio qui ont été appelées quasars.

En 1953, les recherches de Hoyle sur la façon dont les étoiles génèrent des éléments lourds l’ont amené à prédire l’existence d’un état inconnu du carbone isotopique 12. Peu de temps après, le physicien William Fowler a effectué des expériences qui ont confirmé la prédiction de Hoyle. Les travaux de Hoyle sur la nucléosynthèse stellaire ont culminé dans un article de 1957, écrit avec Fowler et Geoffrey et Margaret Burbidge, qui reste une étape importante dans l’astrophysique moderne. Même les critiques de Hoyle pensent qu’il méritait de partager le prix Nobel que Fowler a reçu en 1983 pour cette recherche.

Hoyle a fondé le prestigieux Institute of Astronomy à Cambridge au début des années 1960 et en a été le premier directeur. Pour ces réalisations et d’autres, il a été fait chevalier en 1972. Oui, Hoyle est Sir Fred. Pourtant, le refus obstiné de Hoyle d’accepter la théorie du big bang – et son adhésion aux idées marginales dans d’autres domaines – ont fait de lui un hors-la-loi dans le domaine qu’il avait aidé à créer.

Depuis 1988, Hoyle vit dans un immeuble de grande hauteur à Bournemouth, une ville de la côte sud de l’Angleterre. Lorsque je lui ai rendu visite en 1992, sa femme Barbara m’a laissé entrer et m’a emmenée dans le salon, où j’ai trouvé Hoyle assis sur une chaise en train de regarder un match de cricket à la télévision. Il s’est levé et m’a serré la main sans quitter les yeux du match. Sa femme, le réprimandant doucement pour sa grossièreté, est allée à la télévision et l’a éteinte. Ce n’est qu’alors que Hoyle, comme s’il se réveillait d’un sort, tourna toute son attention vers moi.

Je m’attendais à ce qu’il soit étrange et aigri, comme beaucoup de non-conformistes, mais il était, pour la plupart, assez aimable. Avec son nez rond, sa mâchoire saillante et son penchant pour l’argot – ses collègues étaient des “gars” et une mauvaise théorie était une “chasse d’eau” – il dégageait une sorte d’intégrité et de gentillesse des cols bleus. Il s’est délecté du rôle d’outsider. “Quand j’étais jeune, les vieux me considéraient comme un jeune homme scandaleux, et maintenant que je suis vieux, les jeunes me considèrent comme un vieil homme scandaleux.” Il en riant. “Je dois dire que rien ne m’embarrasserait plus que si je devais être considéré comme quelqu’un qui répète ce qu’il a dit année après année” comme le font de nombreux astronomes. “Ce qui m’inquiéterait, c’est que quelqu’un vienne et dise que ce que vous dites n’est techniquement pas valable. Cela m’inquiéterait.”

Hoyle a commencé à réfléchir sérieusement à l’origine de l’univers peu après la Seconde Guerre mondiale lors de longues conversations avec les physiciens Thomas Gold et Herman Bondi. “Bondi avait un parent quelque part – il semblait avoir des parents partout – et on lui a envoyé une caisse de rhum”, a rappelé Hoyle. Tout en buvant l’alcool de Bondi, les trois physiciens se sont tournés vers un puzzle perpétuel des jeunes et ivres: comment en sommes-nous devenus?

La découverte que toutes les galaxies du cosmos s’éloignent les unes des autres a convaincu de nombreux astronomes que l’univers avait explosé à un moment précis dans le passé et qu’il était toujours en expansion. L’objection fondamentale de Hoyle à ce modèle était philosophique. Il n’était pas logique de parler de la création de l’univers à moins que l’on ait déjà l’espace et le temps pour créer l’univers. “Vous perdez l’universalité des lois de la physique”, m’a expliqué Hoyle. “La physique n’est plus.” La seule alternative à cette absurdité, décida Hoyle, était que l’espace et le temps devaient toujours exister. Lui, Gold et Bondi ont ainsi inventé la théorie de l’état stationnaire, qui postulait que l’univers est infini à la fois dans l’espace et dans le temps et génère constamment de la nouvelle matière à travers un mécanisme encore inconnu.

Hoyle a cessé de promouvoir la théorie de l’état stationnaire après que la découverte du rayonnement de fond des micro-ondes au début des années 1960 ait semblé fournir des preuves concluantes du big bang. Les théoriciens avaient prédit que le big bang produirait une rémanence micro-ondes. Mais ses vieux doutes ont refait surface dans les années 1980 alors qu’il regardait les cosmologistes lutter pour expliquer la formation de galaxies et d’autres énigmes. “J’ai commencé à sentir qu’il y avait quelque chose de grave”, non seulement avec ces nouveaux concepts, a-t-il dit, mais avec le big bang lui-même. “Je suis convaincu que si vous avez une théorie correcte, vous montrez une beaucoup de résultats positifs. Il me semble qu’ils avaient duré 20 ans, en 1985, et il n’y avait pas grand-chose à prouver. Et cela ne pourrait pas être le cas si c’était vrai. “

Hoyle a ainsi ressuscité sa vieille théorie de l’état stationnaire sous une forme nouvelle et améliorée. Plutôt qu’un big bang, dit-il, il y avait beaucoup de petits bangs dans l’espace et le temps préexistants. Ces petites franges sont responsables des éléments légers et des déplacements rouges des galaxies. En ce qui concerne le fond des micro-ondes cosmiques, la meilleure supposition de Hoyle était qu’il s’agit d’un rayonnement émis par une sorte de poussière interstellaire métallique. Hoyle a reconnu que sa «théorie de l’état quasi stationnaire», qui remplace en fait un grand miracle par de nombreux petits, est loin d’être parfaite. Mais il a insisté sur le fait que les versions récentes de la théorie du big bang, qui supposent l’existence de l’inflation, de la matière noire et d’autres exotiques, sont beaucoup plus profondément erronées. “C’est comme la théologie médiévale”, s’exclame-t-il dans un rare éclair de colère.

Cependant, plus Hoyle parlait longtemps, plus je commençais à me demander s’il doutait sincèrement du big bang. Dans certaines de ses déclarations, il a révélé un penchant exclusif pour la théorie. Une ironie de la science moderne est que Hoyle a inventé le terme “big bang” en 1950 alors qu’il faisait une série de conférences radio sur l’astronomie. Hoyle m’a dit qu’il ne voulait pas dénigrer la théorie, comme de nombreux récits l’ont suggéré, mais simplement la décrire. À l’époque, se souvient-il, les astronomes appelaient souvent la théorie «la cosmologie de Friedman», d’après un physicien qui a montré comment la théorie de la relativité d’Einstein a donné naissance à un univers en expansion.

“C’était du poison”, a déclaré Hoyle. “Vous deviez avoir quelque chose de vivant. Alors j’ai pensé au” big bang “. Si je l’avais breveté, protégé par le droit d’auteur …” songea-t-il. Le magazine Sky and Telescope d’août 1993 a lancé un concours pour renommer la théorie. Après avoir réfléchi à des milliers de suggestions, les juges ont annoncé qu’ils n’en trouvaient aucune digne de supplanter le “big bang”. Hoyle n’était pas surpris. “Les mots sont comme des harpons”, a-t-il commenté. “Une fois entrés, ils sont très difficiles à retirer.”

Hoyle semblait également obsédé par la façon dont il était près de découvrir le fond cosmique des micro-ondes. C’était en 1963, et lors d’une conférence d’astronomie, Hoyle est tombé dans une conversation avec Robert Dicke, un physicien qui prévoyait de rechercher les micro-ondes cosmiques prédites par le modèle du big bang. Dicke a déclaré à Hoyle qu’il s’attendait à ce que les micro-ondes soient à environ 20 degrés au-dessus du zéro absolu, ce que la plupart des théoriciens prédisaient. Hoyle a ensuite déclaré à Dicke qu’en 1941, le radioastronome canadien Andrew McCullough avait trouvé des gaz micro-ondes rayonnant du gaz interstellaire à trois degrés et non à 20 degrés.

Au regret éternel de Hoyle, ni lui ni Dicke n’ont précisé l’implication de la conclusion de McCullough: que le fond des micro-ondes pouvait être de trois degrés. “Nous étions juste assis là à boire du café,” se souvint Hoyle, sa voix s’élevant. “Si l’un de nous avait dit:” Peut-être qu’il fait trois degrés “, nous serions allés tout de suite et l’avions vérifié, puis nous l’aurions eu.” Un an plus tard, juste avant que Dicke ne démarre son expérience micro-ondes, Arno Penzias et Robert Wilson des Laboratoires Bell ont découvert le rayonnement micro-ondes à trois degrés, une réalisation pour laquelle ils ont reçu le prix Nobel. “J’ai toujours senti que c’était l’une des pires manques de ma vie,” soupira Hoyle, secouant lentement la tête.

Pourquoi Hoyle se soucierait-il d’avoir presque découvert un phénomène qu’il ridiculise désormais comme illusoire? Je pense que Hoyle, comme beaucoup de non-conformistes, espérait jadis faire partie du cercle restreint de la science, drapé d’honneur et de gloire. Il est allé loin vers la réalisation de cet objectif. Mais en 1972, des fonctionnaires de Cambridge ont forcé Hoyle à démissionner de son poste de directeur de l’Institut d’astronomie – pour des raisons politiques plutôt que scientifiques. Hoyle et sa femme ont quitté Cambridge pour un chalet sur une lande isolée dans le nord de l’Angleterre, où ils ont vécu pendant 15 ans avant de déménager à Bournemouth. Pendant cette période, l’anti-autoritarisme de Hoyle, qui lui a toujours bien servi, est devenu moins créatif que réactionnaire, mais il a toujours rêvé de ce qui aurait pu être.

Hoyle a souffert d’un autre problème. La tâche du scientifique est de trouver des modèles dans la nature. Il y a toujours le danger de voir des modèles là où il n’y en a pas. Hoyle, dans la dernière partie de sa carrière, semble avoir succombé à cet écueil. Il a vu des modèles – et même des complots – dans la structure même du cosmos et parmi les scientifiques qui ont rejeté ses vues radicales.

L’état d’esprit de Hoyle est le plus évident dans ses vues sur la biologie. Depuis le début des années 1970, il soutient que l’univers est envahi par des virus, des bactéries et d’autres organismes. (Hoyle a abordé cette possibilité pour la première fois en 1957 dans The Black Cloud, qui reste le plus connu de ses nombreux romans de science-fiction.) Ces microbes spatiaux auraient fourni les graines de la vie sur terre et stimulé l’évolution par la suite; la sélection naturelle a joué peu ou pas de rôle dans la création de la diversité de la vie. Hoyle a également affirmé que des épidémies de grippe, de coqueluche et d’autres maladies se déclenchent lorsque la terre traverse des nuages ​​d’agents pathogènes.

Discutant de la croyance continue de l’establishment biomédical dans le mode de transmission de la maladie de personne à personne plus conventionnel, Hoyle lança un regard noir. “Ils ne regardent pas ces données et ne disent pas:” Eh bien, c’est faux “et cessent de les enseigner. Ils continuent simplement à doper les mêmes déchets. Et c’est pourquoi si vous allez à l’hôpital et qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, vous aurez de la chance s’ils guérissent. “

Mais si l’espace fourmille d’organismes, j’ai demandé, pourquoi n’ont-ils pas été détectés? Oh, mais ils l’étaient probablement, m’a assuré Hoyle. Il soupçonnait que des expériences américaines sur des ballons à haute altitude et d’autres plates-formes avaient révélé des traces de vie dans l’espace dans les années 1960, mais les responsables l’ont étouffé. Pourquoi? Peut-être pour des raisons liées à la sécurité nationale, a suggéré Hoyle, ou parce que les résultats contredisaient la sagesse reçue. “La science aujourd’hui est enfermée dans des paradigmes”, a-t-il entonné solennellement. “Chaque avenue est bloquée par des croyances erronées, et si vous essayez de faire publier quoi que ce soit par un journal aujourd’hui, vous vous heurterez à un paradigme et les éditeurs le rejetteront.”

Hoyle a souligné que, contrairement à certains rapports, il ne croyait pas que le virus du SIDA provenait de l’espace. C’est “un virus si étrange que je dois croire que c’est un produit de laboratoire”, a-t-il déclaré. Hoyle laissait-il entendre que l’agent pathogène pouvait avoir été produit par un programme de guerre biologique qui avait mal tourné? “Oui, c’est mon sentiment,” répondit-il.

Hoyle soupçonnait également que la vie et en fait l’univers entier devaient se dérouler selon un plan cosmique. L’univers est une «solution évidente», a déclaré Hoyle. “Il y a trop de choses qui semblent accidentelles qui ne le sont pas.” Quand j’ai demandé si Hoyle pensait qu’une intelligence surnaturelle guidait les choses, il a hoché la tête gravement. “C’est comme ça que je regarde Dieu. C’est une solution, mais comment ça se corrige, je ne sais pas.”

De nombreux collègues de Hoyle – et une majorité de l’humanité – partagent son point de vue selon lequel l’univers est, doit être, une conspiration divine. C’est peut-être le cas. Qui sait? Mais son affirmation selon laquelle les scientifiques supprimeraient délibérément les preuves de microbes dans l’espace ou de véritables failles dans le modèle de l’univers en expansion révèle un malentendu fondamental de ses collègues. La plupart des scientifiques aspirent à de telles découvertes révolutionnaires.

Le scepticisme de Hoyle envers le big bang sera-t-il jamais confirmé? La cosmologie subira-t-elle un changement de paradigme qui laissera le big bang derrière? Probablement pas. La théorie repose sur trois piliers solides de preuves: le décalage vers le rouge des galaxies, le fond des micro-ondes et l’abondance d’éléments lumineux, qui auraient été synthétisés lors de la naissance ardente de notre univers. Le big bang fait aussi pour la cosmologie ce que l’évolution fait pour la biologie: il assure la cohésion, le sens, un récit unificateur. Cela ne veut pas dire que le big bang peut tout expliquer, pas plus que la théorie évolutionniste. L’origine de la vie reste profondément mystérieuse, tout comme l’origine de l’univers. La physique ne peut pas non plus nous dire pourquoi notre univers prend sa forme spécifique, qui a permis notre existence.

À l’avenir, de nouvelles observations forceront sûrement les cosmologistes à peaufiner la théorie du big bang. [See Postscript.] Mais tout comme la théorie darwinienne a perduré malgré d’innombrables révisions, la théorie du big bang non plus – comme l’a affirmé Hoyle, parce que la science est «enfermée dans des paradigmes», mais parce qu’elle est vraie.

Post-scriptum: à la fin des années 1990, les astrophysiciens ont découvert que l’univers se développait à un rythme croissant. Il s’agit de la découverte la plus importante en cosmologie – et sans doute en science dans son ensemble – au cours des 25 dernières années. Mais la théorie du big bang a absorbé cette découverte, tout comme la théorie de l’évolution a absorbé la découverte de la double hélice.

