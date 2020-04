En souvenir de Freeman Dyson – Scientific American Blog Network

Freeman Dyson était incapable de prononcer une phrase ennuyeuse. Pendant plus de 60 ans, il a été l’un des physiciens mathématiques vivants les plus accomplis au monde et, au cours de ses dernières décennies, il a acquis une réputation littéraire comme l’un des rares grands scientifiques à avoir écrit aussi clairement qu’il le pensait.

Avant de le rencontrer pour la première fois il y a 16 ans, j’imaginais qu’il serait une figure dominante avec une voix à égaler. J’ai donc été surpris de serrer la main d’un homme physiquement petit et mince, habillé formellement d’une manière qui aurait été à la mode dans les années 1950. Bien qu’il ait vécu aux États-Unis pendant plus de cinq décennies et qu’il soit citoyen américain depuis 1957, il parlait avec un fort accent anglais, d’une manière directe, modeste et prudemment amicale. À sa manière péremptoire, il m’a dit: «Je n’ai que deux talents: faire des calculs et écrire des essais.»

Dans nos conversations ultérieures, il s’est aventuré loin dans la science, la littérature et la politique, prenant presque toujours une ligne contre-orthodoxe, articulée avec une confiance en soi vivifiante, dans un langage parsemé d’aphorismes (c’est en partie pourquoi il était un interviewé de rêve). Souvent décrit comme contrariant, il préférait se considérer comme un rebelle. Quand je lui ai dit qu’il préférait être plus intéressant que juste – une description courante de lui dans les cercles de Princeton – il a répondu “Oui, il y a du vrai là-dedans.” Après avoir cité la ligne du regretté journaliste Malcolm Muggeridge selon laquelle «Seuls les poissons morts nagent avec la mer», Dyson l’a soigneusement écrit dans un cahier, souriant largement et murmurant «J’aime ça».

Parmi les thèmes préférés de Dyson figurait la recherche de motifs. Il aimait citer la célèbre maxime du mathématicien G.H. Hardy que les mathématiciens créent des modèles durables à partir des idées. Pour Dyson, la science consistait à comprendre l’ordre dans le monde naturel – les motifs abstraits qui sous-tendent le fonctionnement de l’univers. Même quand il envisageait des sujets compliqués, il ne pouvait pas résister à les organiser en une poignée de catégories soignées (trop soignées, certains diraient). Plus célèbre, il a classé les principaux physiciens et mathématiciens comme des oiseaux ou des grenouilles. Pour lui, Einstein était l’oiseau archétypal – volant haut, observant de larges perspectives à l’horizon – tandis que Dyson se considérait comme une grenouille, sautant d’un problème à l’autre. Il a autorisé quelques exceptions à ses catégories, mais il a reconnu que son ami Richard Feynman était «une grenouille qui voulait être un oiseau».

Dyson est né à Berkshire, en Angleterre, en 1923 de parents aisés, sa mère diplômée en droit, son père un compositeur bien connu (plus tard chevalier). Il était bientôt clair que Freeman était un prodige mathématique. Plus tard, il se souvient avoir essayé de calculer la somme d’une série infinie de nombres alors qu’il dormait encore dans un lit bébé. Dyson n’avait que 17 ans lorsqu’il a commencé à étudier au Trinity College de Cambridge, où il a enseigné principalement les mathématiques du XIXe siècle par plusieurs praticiens de haut niveau, dont Abram Besicovistch. C’est Besicovistch, m’a dit Dyson, qui l’a amené à considérer les mathématiques comme l’art de la résolution de problèmes. Après avoir obtenu son diplôme en 1943, il a travaillé au Bomber Command de la Royal Air Force, utilisant les mathématiques pour aider l’armée “à tuer le plus de civils allemands possible”, comme il l’a décrit plus tard avec tristesse.

Après le conflit, ayant compris qu’il était mal équipé pour briller en mathématiques modernes incroyablement abstraites, il est passé à la physique théorique, croyant qu’il pourrait utiliser ses compétences mathématiques pour relever certains des défis de donner un sens à une théorie des interactions électromagnétiques qui est compatible avec la mécanique quantique et la théorie de base de la relativité d’Einstein. C’était une sage décision. À l’Université de Birmingham, le théoricien d’origine allemande Rudolf Peierls est devenu le mentor de Dyson. Dyson est rapidement devenu une star et n’a jamais étudié pour un doctorat, une qualification qu’il considérait comme valable uniquement pour les étudiants destinés à être professeurs d’université.

À la fin des années 40 et au début des années 50, il a apporté sa contribution la plus profonde à la physique: il a démontré que trois versions de la théorie quantique des interactions électromagnétiques étaient équivalentes et que la théorie pouvait être utilisée pour faire des prédictions d’une précision arbitrairement élevée. Parmi les quatre principaux pionniers de ce sujet, seul Dyson n’a pas remporté de prix Nobel, ce qui a amené nombre de ses pairs à le considérer comme le théoricien vivant le plus accompli à ne pas recevoir cet honneur. Il a nié avoir été déçu d’avoir été ignoré: “Je ne le méritais pas”, me disait-il souvent.

Dyson était devenu «un gros coup de vengeance», comme il l’a dit à ses parents. Il s’activait rapidement aux frontières de la physique théorique avec sa redevance quantique, dont Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Born et Paul Dirac. Ces conversations lui ont fourni plus tard une riche collection d’anecdotes qui lui ont permis de devenir un conteur accompli et un compte-gouttes de classe olympique.

À l’âge de 29 ans, il avait été élu membre de la Royal Society et avait été nommé à la Faculté de l’Institut d’études avancées, recruté par son directeur, Robert Oppenheimer. «J’étais ravi de décrocher un emploi à l’Institut», m’a dit Dyson, «en partie parce que je n’étais pas obligé de suivre un enseignement.» Einstein était alors professeur émérite, mais Dyson n’a pas essayé de le rencontrer et n’a jamais regretté de l’avoir fait. «Il nous a évités et nous l’avons évité», m’a-t-il dit. Oppenheimer était «un bon physicien sans distinction», selon Dyson, mais avait «un angle mort pour les mathématiques» et un dédain snob pour toute physique qu’il ne considérait pas comme fondamentale. De plus, Dyson pensait qu’Oppenheimer était profondément antipathique: “Vous ne saviez jamais où vous étiez avec lui.” Oppenheimer n’a pas caché sa déception lorsque Dyson a détourné son attention de la physique des particules vers d’autres sujets, moins à la mode chez leurs pairs.

Dyson a démontré à plusieurs reprises son talent prodigieux pour la résolution de problèmes imaginatifs et dans une grande variété de domaines, tout en continuant à faire des mathématiques «comme une récréation», comme il le dit. Parmi ses contributions à la science, l’un de ses favoris était l’idée spéculative qu’il pourrait y avoir des systèmes solaires dans lesquels une étoile est entourée d’une structure géante – une «sphère Dyson» – qui capte une grande partie de sa puissance. En utilisant une telle structure, une civilisation avancée pourrait prolonger son existence dans un univers se dirigeant vers la mort par la chaleur.

Son inventivité était étayée par sa virtuosité mathématique à couper le souffle et son immense compétence technique. Parmi ses contributions mathématiques les plus impressionnantes, citons son travail sur les matrices aléatoires (tableaux de quantités dont au moins certains des éléments sont aléatoires). Ces innovations ont été couronnées de succès dans un large éventail de sujets, de la physique nucléaire aux neurosciences. L’imagination de Dyson s’est aventurée bien au-delà de la physique. Dans la dernière partie de sa carrière, il a apporté une perspective non conventionnelle aux sciences de la vie. Cela lui a souvent posé des problèmes avec des experts de premier plan, notamment quand il a rejeté à plusieurs reprises les modèles informatiques du climat de la Terre et le consensus croissant que le changement climatique était une crise pour l’humanité.

Vers 1970, avant l’âge de 50 ans, Dyson est passé de la recherche à l’écriture («Je ne pouvais tout simplement pas suivre les gars le long du couloir», me dit-il modestement). Dans un style à la fois soyeux et musclé, il a écrit des dizaines d’articles, dont beaucoup pour la New York Review of Books, où ses pièces étaient souvent moins axées sur les livres dont il parlait que sur ses propres expériences et perspectives sur leur sujet. .

Il n’avait aucun intérêt à écrire des textes définitifs, mais il était surtout chez lui en tant qu’auteur de mémoires – d’abord, le merveilleux divertissant Disturbing the Universe, publié en 1979, puis le tout aussi fascinant Maker of Patterns, une autobiographie racontée à travers des lettres sélectionnées qu’il avait écrit aux membres de sa famille (principalement ses parents) pendant près de quatre décennies, de 1941 à 1978. Publié en 2018, son accueil enthousiaste lui a procuré un immense plaisir. C’était un chef-d’œuvre littéraire, à mon avis, peut-être le premier à être écrit par un auteur dans les années 90.

J’ai parlé pour la dernière fois avec Dyson en août 2019. Il était assis dans son bureau, qui était presque nu; presque tous ses livres et papiers avaient été emportés pour catalogage. Je me sens comme Ludwig Wittgenstein, a-t-il dit, faisant allusion à la visite maladroite de Dyson à la fin des années 40 dans la grande étude du philosophe, où les étagères étaient “aussi vides que ses idées”. Quelques jours auparavant, Dyson m’avait dit pour le déjeuner pour la première fois qu’il avait «détesté» Robert Oppenheimer. J’ai été choqué d’entendre le bonhomme Dyson admettre porter une telle aversion à un ami supposé, d’autant plus qu’il décrivait souvent même des connaissances comme des «amis». À ma grande surprise, il a confirmé que «haine» était en effet le bon mot, avant de laisser tomber le dernier zinger que je devais l’entendre livrer: «J’ai passé ma vie à me lier d’amitié avec mes ennemis».