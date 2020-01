En Uruguay, «Fiscal Adjustment» a triomphé et a remporté le Grand Prix Ramírez de gazon

«Ajustement budgétaire», un cheval uruguayen de nom suggestif, a pris le lundi le Grand Prix International José Pedro Ramírez de Turf, disputé à l’hippodrome de Maroñas à Montevideo.

Dans une compétition passionnante avec 15 autres chevaux qui avaient “Bobby Q” comme pointeur vers les 600 derniers mètres, etLa copie dirigée par Héctor Lazo s’est déchaînée dans le dernier segment de l’arène pour traverser le disque avec un temps de 2:27:42.

Dans un pays qui a un déficit budgétaire persistant de 4,8% du PIB et a subi plusieurs ajustements sous le dernier gouvernement, Le nom du vainqueur a donné lieu à plusieurs blagues avant et après la course.

Bien que n’étant pas le favori de la majorité des journalistes spécialisés dans le gazon, “l’ajustement fiscal” a été imposé avec propriété en s’affirmant sur la piste de Maroñas dans les 200 derniers mètres pour devenir imbattable par ses adversaires, dont deux chevaux brésiliens.

La course a marqué l’adieu de l’activité professionnelle du jockey uruguayen Pablo Falero, quadruple vainqueur du Grand Prix Carlos Pellegrini en Argentine, qui l’an dernier n’a pas pu concourir pour s’évanouir avant Ramirez. Falero a pris sa retraite à 53 ans.

Le Grand Prix José Pedro Ramírez est une compétition emblématique du Río de la Plata et peut-être le plus ancien du sport uruguayen – il fête ses 122 ans en 2020 – et fait partie du circuit mondial du gazon maximum.