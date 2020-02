Enagás gagne 422,6 millions d’euros en 2019, 4,5% de moins | Économie

Enagás a réalisé un bénéfice net de 422,6 millions d’euros en 2019, 4,5% de moins qu’un an plus tôt, tandis que les revenus réglementés du gestionnaire du système de gaz espagnol sont restés pratiquement stables, avec une hausse de 0, 2% et 1 086,6 millions.

L’activité régulée est influencée à la hausse par la hausse du RCS (rémunération pour la continuité de l’approvisionnement) due à l’évolution positive de la demande de gaz (+ 14% en Espagne), tandis que le chiffre d’affaires total baisse de 11,87% (1182,8 millions), alourdi par le chiffre d’affaires non récurrent de 12 millions réalisé en 2018.