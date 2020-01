Enchevêtrement fiscal: la liste complète des 166 taxes payées en Argentine

Le compte est franc: 42 taxes nationales, 41 taxes provinciales, 83 “taxes” municipales. Total: 166 taxes qui pèsent sur toute possession ou activité en Argentine.

Le vademecum fiscal, une tâche de recherche patiente par tous les niveaux de gouvernement qui effectue chaque année l’Institut argentin d’analyse fiscale (Iaraf) dirigé par l’économiste Nadin Argañaraz, a été présenté par la Fondation Freedom and Progress et prêt à partir des impôts les plus connus et fiscalement pour l’AFIP, comme l’impôt sur le revenu, la TVA, la taxe sur les biens personnels, les “droits d’exportation” (mieux connus sous le nom de “retenues à la source”) et la taxe sur les chèques jusqu’à “droits” contributions “et taux” extravagants “.

Une catégorie distincte, toujours parmi les taxes “nationales”, est celle des “taxes intérieures”, dont très peu sont économisées: tabac, boissons alcoolisées, bières, boissons alcoolisées, sirops, extraits et concentrés, champagne, articles de luxe, véhicules à moteur et moteurs, bateaux et avions de loisir ou de sport, produits électroniques, assurances et téléphonie par satellite.

La créativité fiscale n’y est pas épuisée: il y a aussi des taxes sur les carburants liquides et le dioxyde de carbone, l’énergie électrique, la taxe «d’urgence» sur les gigarrillos, sur les films, celle qui va au «Fonds spécial» of Tobacco », la surtaxe sur le gaz naturel, la taxe sur les jeux et aussi, bien sûr, les droits d’importation, les frais statistiques et la taxe sur le revenu financier.

Le montant des taxes n’est pas proportionnel à son efficacité de perception. Environ 80% des recettes fiscales du pays sont d’origine nationale, les provinces contribuent pour environ 16% du total et les municipalités pour les 4% restants. En termes de dépenses, les provinces et les municipalités prennent 40%; la différence est couverte par des méthodes très variées de transfert de fonds, de la co-participation fédérale à l’avancement du Trésor, en plus d’une myriade de fonds et de lois spéciales.

Nation, provinces, municipalités

Si vous voulez échapper non seulement à la taxe, mais au moins à la territorialité fiscale, le contribuable argentin sera atteint par la taxe sur les passages à l’étranger, qui est maintenant venue ajouter le numéro d’hommage 42 de la liste des charges “nationales” , la taxe PAYS, de 30% Pour ceux qui souhaitent accéder aux devises étrangères, que ce soit pour le tourisme, l’épargne ou toute autre destination.

Les provinces ajoutent à cette panoplie la taxe foncière et la taxe sur le revenu brut, que les agences de recouvrement provinciales perçoivent à chacune des étapes du processus de production, ce qui a un impact final sur les prix, par «effet cascade», est beaucoup plus élevé que les taux à un chiffre d’hommage, qui régissent parfois les gouverneurs et les assemblées législatives.

En outre, les provinces taxent le jeu (loteries, tombolas, concours, tombolas et autres jeux de hasard), et imposent également des taxes sur les véhicules à moteur et le «transfert gratuit des marchandises». Ils n’oublient pas non plus de taxer la “génération de déchets solides urbains”, qu’ils soient “humides” ou “arides”, en plus d’utiliser la surface, l’espace aérien souterrain de la “voie publique”, qui sera publique mais non gratuite .

Il existe également des frais ou des “droits” tels que ceux qui taxent l’exercice des “professionnels libéraux”, des droits de cimetière, des timbres ou des pénalités telles que les frais de dépôt pour les marchandises contrefaites.

Au niveau municipal, le dénombrement est un hommage à l’inventivité des maires et chefs communaux. En principe, les «tarifs» municipaux devraient être la contrepartie de services spécifiques, une question difficile à vérifier. Les tarifs les plus connus, selon la localité en question, sont “Sécurité et hygiène”, “Commerce et industrie”, “Nettoyage et hygiène”, souvent complétés par ce qui doit être fourni par les “classements” habituels.

Droit des brevets, droit de bureau, droit aux expositions publiques, taxe d’inspection des poids et mesures, taxe de «contrôle des marques et des signes», de «gain en capital urbain», de service d’inspection vétérinaire, de vente dans la rue, d’enregistrement de conduits, pour l’utilisation de la gare routière, pour le contrôle des animaux sur les voies publiques, frais de sport, tarifs de santé. Et ainsi de suite jusqu’à 166.