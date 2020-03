Énigme du carbone: l’expérience vise à recréer la synthèse d’un élément clé

Le carbone, la pierre angulaire de la vie, se serait formé principalement à l’intérieur des noyaux des étoiles. Mais une nouvelle expérience teste une autre idée: certaines d’entre elles ont peut-être été forgées lors d’explosions de supernova ou de collisions d’étoiles à neutrons. Pour fabriquer un noyau de carbone 12 – la forme la plus courante de l’élément, avec six protons et six neutrons – un processus rare doit se produire: trois noyaux d’hélium-4 (également appelés particules alpha et contenant chacun deux protons et deux neutrons) ont besoin pour se réunir, atteindre un état excité unique et se combiner pour former du carbone. Les scientifiques estiment que les atomes de carbone stables ne produisent qu’environ quatre sur 10 000 fois trois isotopes d’hélium-4 s’unissent. Traditionnellement, ce processus de formation de carbone «triple-alpha» se jouerait à l’intérieur des noyaux stellaires, mais une nouvelle expérience d’accélérateur de particules à l’Université de l’Ohio vise à tester un scénario différent où l’élément peut être produit plus efficacement à l’aide de neutrons, qui sont présents lorsque les étoiles explosent et entrent en collision.

Notre compréhension actuelle du processus triple-alpha est venue en grande partie de l’astronome Fred Hoyle, qui a prédit, en 1954, qu’un état excité spécial du carbone-12 doit se produire pendant la synthèse. Des scientifiques ultérieurs ont observé cet état dit de Hoyle et ont confirmé que le carbone émettait alors des rayons gamma pour se désexciter jusqu’à son état fondamental, ou stable.

Les scientifiques soupçonnent depuis longtemps que d’autres particules pourraient jouer un rôle dans cette désexcitation, en particulier les neutrons, qui ne portent aucune charge électrique et peuvent pénétrer les noyaux et emporter de l’énergie supplémentaire. La mesure des énergies neutroniques a cependant été difficile. Il y a quelques années, le physicien Lee Sobotka de l’Université de Washington à St. Louis a décidé que le moment était venu de développer une expérience pour tester cette idée. Il a lu un article dans Physics Review Letters qui prédit que les neutrons pourraient améliorer le processus triple-alpha d’un facteur de plus de 100. Et il pensait qu’une technologie appelée chambre de projection temporelle (TPC), qui était relativement nouvelle en physique nucléaire, pourrait être le bon outil pour le travail.

L’expérience pleinement réalisée a commencé le 10 mars au laboratoire Edwards Accelerator de l’Université de l’Ohio. Elle comprend un détecteur de type TPC appelé Texas Active Target, ou TexAT, qui a été développé par les collaborateurs de Sobotka à la Texas A&M University. Le détecteur ressemble à un four à micro-ondes avec une fenêtre avant, et il est installé à l’extrémité proche d’un tunnel souterrain de 30 mètres de long et de 2 mètres de large qui a été initialement conçu pour les mesures de neutrons. Un accélérateur de particules sur place de 50 ans, de la taille d’un bus scolaire, crée un faisceau de neutrons, puis les envoie dans le détecteur, où ils bombardent un échantillon de dioxyde de carbone. “Ce que nous faisons ici est de mesurer la section efficace, ou la probabilité, d’une réaction inverse du processus triple-alpha original”, dit Sobotka. Parce que l’état de Hoyle ne peut exister que pour un clin d’œil, il est presque impossible de le mesurer directement. Dans la réaction inverse, les neutrons toucheront les noyaux de carbone, les exciteront à l’état de Hoyle, produiront des particules alpha et quitteront ensuite la scène avec une énergie plus faible. «C’est une approche intelligente pour mesurer la probabilité que l’état de Hoyle soit désexcité dans une collision avec le neutron en effectuant la mesure inverse», explique Martin Freer de l’Université de Birmingham en Angleterre, qui n’est pas impliqué dans l’expérience.

Illustration d’un événement triple alpha observé lors de l’expérience Texas Active Target (TexAT) en cours. Le côté gauche montre le cas expérimental, avec un neutron rapide et un atome de carbone 12 se combinant pour créer trois particules alpha et un neutron lent. À droite, un miroir à inversion temporelle montrant ce qui se passerait réellement dans l’espace: trois alphas et un neutron lent fusionnent pour produire du carbone 12 et un neutron rapide. Crédit: Jack Bishop Texas A&M University

Mesurer la réaction inverse est raisonnable car il existe une relation statistique entre les probabilités de cette réaction et l’original, explique Grigory Rogachev de la Texas A&M University, qui est à la tête de l’équipe TexAT. TexAT, qui a mis six ans à se développer pour les scientifiques, peut prendre des photos de particules chargées à l’intérieur du détecteur, dit-il. Dans cette expérience, lorsque les particules alpha sont éliminées et dispersées dans différentes directions, elles ionisent le gaz et libèrent les électrons en cours de route. Ces électrons, à leur tour, cèdent à un champ électrique dans le détecteur et dérivent vers le haut vers le panneau de détection supérieur, où leurs positions spatiales sont immédiatement marquées. En combinant ces informations avec leur heure d’arrivée, les scientifiques peuvent facilement reconstruire les traces 3D des particules alpha de manière visuelle.

Identifier la soi-disant désintégration alpha de l’état de Hoyle est une chose difficile à faire à la basse énergie pertinente pour cette mesure, explique Hans Fynbo de l’Université d’Aarhus au Danemark, qui n’est pas impliqué dans l’étude. La nouveauté de TexAT, dit-il, est que c’est “à la fois le détecteur et la cible”, qui est un concept relativement nouveau en physique nucléaire expérimentale.

Le premier jour de l’expérience, environ 5 000 neutrons ont été introduits dans le détecteur chaque seconde. Seulement environ un sur un million d’entre eux a déclenché le processus triple-alpha inverse. La plupart d’entre eux viennent de traverser le détecteur jusqu’à la profondeur du tunnel et dans la colline abritant le laboratoire d’accélérateurs.

Les chercheurs ont collecté environ un événement toutes les cinq minutes, ce qui a été un succès, selon Freer et Fynbo. L’expérience devait durer deux semaines, mais l’équipe a dû abandonner le détecteur dans le tunnel après la première semaine où le campus a été évacué pour le coronavirus. Les chercheurs prévoient de revenir dès que possible pour recueillir leurs données et analyser les résultats. Si les résultats prouvent le facteur d’amélioration prévu de 100, «ce sera quelque chose de très important», dit Fynbo.

Une fois les données disponibles, la prochaine étape consistera à inviter les astrophysiciens à se joindre à la conversation et à interpréter l’environnement cosmique nécessaire à une telle formation de carbone induite par les neutrons, explique Sobokta. Le scénario pourrait être très différent des processus de gravure silencieux dans une étoile. Ce peut être «une supernova ou une fusion neutron-étoile», dans laquelle non seulement la densité des particules est plus élevée, mais davantage de neutrons peuvent être présents, dit Freer. Pourtant, le carbone créé dans de tels processus cataclysmiques n’augmente pas nécessairement la quantité totale de carbone dans l’univers de manière significative, car ils agissent «comme des graines pour la synthèse d’éléments plus lourds produits dans ces explosions», note-t-il. En d’autres termes, ces atomes de carbone peuvent être absorbés lors de la création d’autres membres du tableau périodique.