ENQUÊTE-La demande de pétrole face à des vents contre le coronavirus, ce qui sape les mesures de l’OPEP

28 février (.) – Les prix du pétrole seront sous pression cette année en raison de la propagation du coronavirus, qui aura un impact sur l’économie et la demande mondiales, ce qui compensera les efforts de l’OPEP pour réduire la production afin de consolider le marché, le Vendredi, un sondage ..

* L’enquête auprès de 42 économistes et analystes soutient que le brut Brent coûtera en moyenne 60,63 $ le baril en 2020, en baisse de 5% par rapport à la projection du mois précédent de 63,48 $ le baril.

* L’indice de référence mondial a atteint en moyenne 59,80 $ le baril jusqu’à présent cette année.

* Les projections de l’enquête ont également indiqué que le pétrole brut léger des États-Unis coûtera en moyenne 55,75 dollars le baril en 2020, par rapport au consensus publié en janvier de 58,22 dollars le baril.

* Le baril a perdu près de 30% depuis les sommets de janvier et le brut WTI est inférieur à 50 $, après que le virus a affecté la demande en Chine, le plus grand importateur mondial de pétrole, et ravivé les inquiétudes concernant l’excès mondial. de fournitures.

* “Au premier trimestre, nous nous attendons à ce que les perturbations de l’activité économique causées par l’épidémie pèsent lourdement sur la demande et les prix du pétrole”, a déclaré Caroline Bain, analyste chez Capital Economics.

* L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés dirigés par la Russie devraient annoncer des coupes plus drastiques dans la production – jusqu’à 1 million de barils par jour – lors d’une réunion à Vienne les 5 et 6 mars. Pourtant, les analystes estiment que ces mesures ne contribueront guère à atténuer les effets du virus sur le paysage de la demande et des prix.

* Sur les 37 répondants aux sondages de janvier et février, vingt-cinq ont réduit leurs prévisions de prix par rapport à la référence Brent en 2020.

* Les analystes estiment que la demande mondiale de pétrole augmentera entre 700 000 et 1,1 million de barils par jour (b / j) cette année, par rapport à la projection du mois précédent d’une augmentation comprise entre 800 000 et 1,5 million de b / j.

(Rapport de Brijesh Patel à Bengaluru. Édité en espagnol par Marion Giraldo)