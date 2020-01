Enrique et Meghan de Grande-Bretagne ne seront plus des membres actifs de la famille royale: Buckingham Palace

Par Michael Holden et Andy Bruce

LONDRES, 18 janvier (.) – Le prince Enrique et son épouse Meghan ne seront plus des membres actifs de la monarchie britannique, renonceront aux fonds publics et rembourseront l’argent dépensé pour la restauration de leur maison tout en se lançant dans un avenir indépendant, a-t-il déclaré. samedi Buckingham Palace.

Le couple n’utilisera plus ses titres d ‘”Altesse Royale”, a déclaré le palais dans une annonce qui visait à mettre fin aux troubles dans la monarchie provoqués lorsque le couple a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il souhaitait réduire ses fonctions royales et passer plus de temps dans Amérique du Nord.

Ces derniers jours, la reine et sa famille ont étudié avec des responsables comment la sortie fonctionnerait dans la pratique pour Enrique, 35 ans, et son épouse américaine, la Meghan Exactrix, 38 ans.

“Enrique, Meghan et Archie seront toujours des membres très chers de ma famille”, a déclaré la reine Elizabeth dans un communiqué publié par le palais. “Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen approfondi au cours des deux dernières années et je soutiens leur désir d’une vie plus indépendante.”

La reine a ajouté qu’elle était “particulièrement fière” de la rapidité avec laquelle Meghan est devenue une membre de la famille. Le couple s’est marié en mai 2018 lors d’une luxueuse cérémonie au château de Windsor.

Enrique restera prince et le couple conservera ses titres de duc et de duchesse de Sussex.

Les plans d’indépendance du couple, annoncés après une pause pendant la période de Noël au Canada, ont surpris le reste de la famille royale au début du mois et ont laissé la reine et d’autres Windsor plus âgés blessés et déçus, selon de vraies sources.

Un ami d’Enrique et Meghan a déclaré que le couple avait l’impression d’avoir été expulsé.

Le palais a déclaré que le mariage ne recevrait plus de fonds publics et paierait l’argent dépensé pour la rénovation de leur maison à Windsor, à l’ouest de Londres.

“Bien qu’ils ne puissent plus représenter officiellement la reine, le Sussex a clairement indiqué que tout ce qu’il faisait continuerait de maintenir les valeurs de sa majesté”, a déclaré une porte-parole du palais de Buckingham. “Les Sussex n’utiliseront pas leur titre d’altesse royale, car ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale.”

Le changement signifie qu’Enrique abandonnera ses parrainages militaires et son rôle d’ambassadeur des jeunes du Commonwealth. Il n’était pas immédiatement clair si le couple pouvait continuer à utiliser le titre “Sussex Royal” pour leur site Web et leur marque.

Alors qu’ils ne recevront plus de fonds publics, le père d’Enrique, le prince Charles, héritier du trône, continuera d’offrir un soutien financier privé, a indiqué une véritable source.

Le couple partagera son temps entre la Grande-Bretagne et l’Amérique du Nord, la plupart de leur temps en Amérique du Nord, a indiqué la source.

Les changements entreront en vigueur au printemps de cette année, a indiqué le palais.

(Rapport de Michael Holden, écrit par Andy Bruce. Édité en espagnol par Janisse Huambachano)