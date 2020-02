Enrique et Meghan pourraient perdre leur «vrai» sceau

LONDRES, 19 février (.) – La famille royale britannique est en discussion avec le prince Henry et son épouse Meghan au sujet de l’utilisation du mot “royal” dans leur dénomination, après que le couple a brusquement abandonné ses obligations monarchiques pour commencer Une nouvelle vie au Canada.

Enrique, petit-fils de la reine Elizabeth, et Meghan, duchesse de Sussex, ont convenu le mois dernier avec le monarque qu’ils ne travailleraient plus dans le cadre de la royauté après leur annonce inattendue qu’ils voulaient “commencer à travailler progressivement dans un nouveau rôle” avec qui espèrent pouvoir se financer.

“Comme le duc et la duchesse de Sussex cessent d’être des membres éminents de la famille royale et œuvreront à l’indépendance financière, l’utilisation du mot” réel “, dans ce contexte, devrait être réexaminée”, a déclaré une source de redevance.

“Les discussions se poursuivent”, a ajouté la source.

Enrique et Meghan utilisent régulièrement le titre “Sussex Royal”.

Leur site Web s’appelle sussexroyal.com et ils ont demandé que la marque déposée des noms Sussex Royal et Sussex Royal Foundation soit utilisée dans les livres, la papeterie, les vêtements tels que les pyjamas et les chaussettes, les campagnes de bienfaisance et les initiatives de formation, de sport et de protection sociale.

“Dans le cadre du processus de transition du duc et de la duchesse de Sussex vers leur nouveau chapitre, les plans pour le lancement de leur nouvelle organisation à but non lucratif sont en cours depuis longtemps. Les détails seront partagés au bon moment”, a-t-il déclaré. la source.

Enrique a parlé de la tristesse qui découle de l’abandon de ses obligations royales dans l’accord qu’il a conclu avec la reine, garantissant qu’il n’y a pas d’autre option si lui et sa femme Meghan cherchent un avenir indépendant loin de l’intrusion étouffante des médias.

En vertu de l’accord, Enrique restera prince et le couple conservera ses titres de ducs de Sussex maintenant qu’ils commencent une nouvelle vie divisée entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, où ils passeront la plupart de leur temps.

(Rapport Guy Faulconbridge; édité en espagnol par Carlos Serrano)