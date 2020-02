Enrique Peña Nieto Tania Ruiz skinny legs commentaires

Tania Ruiz publie une photo avec son partenaire actuel, Enrique Peña Nieto Le mannequin mexicain a envoyé un message d’amour à l’ancien président du Mexique Cependant, les internautes remarquent un aspect étrange dans ses jambes et le tonnent sur les réseaux sociaux

La mannequin mexicaine Tania Ruiz a publié sur les réseaux sociaux un message avec une photo avec son partenaire, l’ancien président du Mexique, Enrique Peña Nieto, après avoir fêté la Saint Valentin, mais les internautes ont remarqué une étrange apparition sur ses jambes et Il a été immédiatement critiqué.

La carte postale a été placée dans la section histoire du beau modèle, qui a laissé un message dédié à son partenaire, plein de sentiments qui dit textuellement: «Je veux juste que vous sachiez que rien ne me fait me sentir mieux que ta main à côté de la mienne , dans ta main est ma main qui ne te laissera pas partir ».

Et Tania Ruiz continue: “Quiconque met tout entre les mains de Dieu, verra la main de Dieu en tout, t’aime @epn”. Sur la photo, vous pouvez voir l’ancien président du Mexique, Enrique Peña Nieto avec sa petite amie se tenant la main, le dos et avec des tenues totalement en noir, mais les gens ont remarqué un détail dans les jambes du modèle et ils n’ont pas tenu le Au plaisir de commenter.

La photographie a été répliquée par le compte Instagram de @despiertamerica et jusqu’au matin de ce lundi 15 janvier, elle a dépassé 2 160 réactions de likes et dépassé 70 commentaires d’utilisateurs, dont certains sur les détails “maigres” de ses jambes, et l’image montre qu’elle n’est plus aussi attrayante avec ces vêtements qu’elle porte.

Un des premiers commentaires d’un ton sarcastique que Tania Ruiz a reçu sur ses jambes était le suivant: “Quels sont les piercings du gars?” Les gens ont immédiatement répondu à cette moquerie et ont écrit: “C’était la première chose que j’ai vue”, “hahaha”.

Mais on n’a pas eu pitié du modèle mexicain et est allé sur le plan jugulaire avec le commentaire suivant sur ses jambes: “Deux brins de spaghetti ressemblent à ses jambes.”

Et une autre personne a renforcé le commentaire précédent sur la petite amie de l’ancien président du Mexique, Enrique Peña Nieto: “Ce gars a deux jambes spaghetti.”

Quelqu’un d’autre a laissé de côté la comparaison des jambes de Tania Ruiz avec des pâtes et y a fait référence comme suit: “Elle a des cuisses de poulet.”

Un utilisateur a ricané de manière sarcastique aux jambes de la petite amie d’Enrique Peña Nieto et a écrit: “Qu’est-ce qu’un piernotas a morja jajajaja”.

Et c’est que le mannequin mexicain Tania Ruiz apparaît avec une robe et une maille noire avec des bottes de la même couleur aux genoux, cependant, il est remarquable que ses jambes soient minces, cependant la petite amie de l’ancien président Enrique Peña Nieto est comme ça Mince, seulement que maintenant la tenue ne lui profitait pas et était ciblée par les utilisateurs.