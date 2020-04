Enseignants confinés. La salle de classe à la maison | Couverture

Violeta et Miguel sont un couple qui enseigne depuis plus d’une décennie, un métier qu’ils reconnaissent comme professionnel, et qui ont été plongés dans cette “folie” de crise sanitaire en tant que parents d’une fillette de 5 ans et d’un bébé de seulement 5 mois , afin qu’entre leurs enfants et leurs élèves ils ne s’arrêtent pas une seconde.

Ils racontent leur vie quotidienne à Efe par téléphone depuis leur maison à Madrid, une pièce qui était à l’origine un salon ou un bureau et qui est maintenant la salle de classe pour la fille pour étudier et jouer et aussi d’où Violeta et Miguel donnent leurs cours ” en ligne “, souvent avec le petit dans ses bras.

Tous deux assurent que «les élèves n’échouent pas mais le contraire», tout comme les enseignants et les équipes des centres éducatifs.

Et malgré le fait que “nous avons tous perdu la liberté en une journée”, souligne Violeta.

La fermeture des centres éducatifs a pris Miguel – professionnel de la formation professionnelle (FP) – en train de terminer son congé de paternité et dès son arrivée, il a dû se limiter et donner ses cours sur l’orientation professionnelle et le droit du travail à domicile.

Sept groupes d’étudiants avec un total de 180 garçons et filles qui n’arrêtent pas d’enseigner, d’abord en suivant les mêmes heures et jours qu’ils ont eu en enseignant en personne, puis en s’organisant pour que par e-mails et vidéoconférences tout se passe bien .

TRAVAILLE À TRAVERS LE MOBILE

15% de ses étudiants n’ont pas d’ordinateur, mais la plupart ont au moins un téléphone Internet et certains font leur travail via mobile, précise-t-il.

“Je pense qu’au début, parmi tous les enseignants, nous leur avons donné un petit coup de pouce avec le travail, mais ensuite tout a été mieux organisé”, admet-il.

Miguel pense que les étudiants les plus touchés par cette pause sont ceux qui ont dû faire leur trimestre maintenant, peut-être qu’ils ne peuvent pas commencer sans eux ou si c’est fait, quand ils vont à un entretien d’embauche, il peut être vérifié qu’ils sont “de la génération de 2020 “et peut les limiter en quelque sorte.

Toute la matinée, ce professeur essaie de ne pas faire échouer ses élèves, mais il en va de même avec sa fille, qui doit également être aidée dans cet enfermement et, justement, il a été surpris “apprenant à lire”.

SCIENCE FICTION

“Il semble que ce soit de la science-fiction”, explique Violeta, qui souligne que si cette situation les avait rattrapés il y a quelques années, ce ne serait pas si “dur”, puisqu’elle, qui met fin à son congé de maternité après Pâques, n’arrête pas de penser à elle les enfants, si seulement vous pouviez promener le petit dans sa poussette pour prendre le soleil.

«Nous ne pouvons pas faire face, nous ne nous arrêtons pas entre le travail et les enfants», explique Violeta, qui est également enseignante de PF mais en éducation de la petite enfance – elle travaille également comme directrice des études dans son centre -, une branche sur laquelle les pratiques sont également fondamentales.

Et qu’en est-il des étudiants qui devaient commencer leur Erasmus en ce moment, souligne Violeta; billets achetés et hébergements réservés en Italie ou en Allemagne: “Une Italienne nous a déjà dit qu’elle ne serait pas en mesure de renvoyer le signal reçu.”

“Notre centre a passé le jeu qui lui était destiné mais il n’a pas été exécuté”, ajoute-t-il.

De plus, le 21 avril, les élèves qui suivent le cours “en ligne” d’éducation préscolaire ont dû être examinés, rappelle Violeta et, pour le moment, les premiers examens ont été retardés, malgré le fait qu’il s’agit d’un diplôme “urgent” pour certains ils peuvent être embauchés ou gravir un emploi.

En tant que parents et enseignants, ce jeune couple est confiant que les conséquences de tout cet enfermement ne seront pas trop sévères pour la société et que les rires se feront de nouveau entendre dans les écoles et les parcs.

Par Pilar Rodríguez Veiga