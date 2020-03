Entre Alejandro Sanz et Piqué, un après-midi de buts musicaux contre COVID-19 | Culture et divertissement

La musique et le football ensemble, avec des artistes comme Alejandro Sanz et Pablo Alborán de joueurs comme Gerard Piqué ou Sergio Ramos, ont encouragé la collecte de plus de 600 000 euros pour lutter contre le coronavirus lors d’un événement caritatif diffusé ce samedi via “streaming” dans 180 pays.

Il y a eu environ trois heures et demie de performances de plus de 30 artistes entrecoupées des messages d’encouragement de nombreux athlètes qui, de manière désintéressée, voulaient en premier lieu faciliter un autre après-midi de confinement à domicile.