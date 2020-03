Entre rires et applaudissements, Solentiname rend hommage à Ernesto Cardenal | En vedette

Ernesto Cardenal est décédé, et à la chandelle, il a reçu une fête à Solentiname, l’archipel du Grand Lac du Nicaragua où le poète et prêtre trappiste a fondé une communauté artistique et religieuse, qui le vénère aujourd’hui comme s’il était un anniversaire, avec rires, applaudissements, musique et récital de poèmes.

Des dizaines d’habitants de l’île de Mancarrón et de ses voisins sont arrivés sans invitation au temple que Cardinal a restauré avec sa touche artistique personnelle, non pas pour regretter, mais pour célébrer l’illustre poète nouvellement décédé.