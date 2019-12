Environ 150 maisons détruites par un incendie vorace toujours en activité au Chili

Répétez avec précision le jour dans la touffe: mercredi et non samedi /// Santiago, 25 décembre 2019 (.) – Environ 150 maisons détruites, environ 2000 personnes sans électricité et 12 pompiers blessés ont laissé un feu de forêt qui fait rage depuis le Mardi affecte le port touristique chilien de Valparaíso et est toujours actif, a annoncé mercredi le gouvernement. L'incident a touché les collines de Rocuant et de San Roque dans la partie supérieure de la commune de Valparaíso (à environ 120 km à l'ouest de Santiago) et un le lendemain de son déclenchement "150 maisons ont été détruites par cet incendie" et "150 hectares affectés", a expliqué Gonzalo Blumel, ministre de l'Intérieur, dans un rapport du bureau national des urgences (Onemi) de Santiago. " avançant beaucoup dans le contrôle (du feu) mais néanmoins (le feu) n'est pas maîtrisé ", a ajouté Blumel. Le feu" Fundo La Plantation 2 ", qui n'a fait aucune victime, a commencé au milieu des prairies et des bosquets et a avancé rapidement l'esprit aux maisons en bois et à l'étain pour que la police, les pompiers et l'armée évacuent des dizaines de familles en attente de Noël, et certaines d'entre elles passent la nuit dans des abris. L'intensité du feu a considérablement diminué dans les zones habitées, tandis que qu'il y avait encore des flambées actives qui ont été combattues par les pompiers à des endroits inhabités des collines touchées, a expliqué le ministre Blumel. Les familles sont retournées sur les lieux pour soulever les décombres où se trouvaient leurs maisons et sauver ce qu'elles pouvaient de leurs biens. L'urgence est partie " 12 volontaires de pompiers blessés. De même, 1 715 clients sans service d'électricité dans la région sont maintenus ", selon Onemi. Un autre feu de forêt," l'antenne micro-onde "," reste également actif "et" consomme une superficie d'environ 9 ha de végétation ", Onemi a ajouté: Dans les deux incendies, 25 brigades forestières civiles et militaires travaillent, 12 unités de pompiers, sept avions ravitailleurs et d'observation et 11 hélicoptères, a fait savoir Onemi. Les causes de ces allégations sont examinées. Le gouvernement chilien a engagé 165 millions de dollars lutter contre la saison difficile des incendies, face à une grave sécheresse qui affecte le centre du pays depuis plus d'une décennie ms / rsr ———————– ————————————–