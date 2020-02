Environ 200 entreprises de transport de marchandises se réuniront au Mexique dans un nouveau forum | Entreprises mexicaines

Environ 200 entreprises du secteur des transports en Amérique du Nord, en Asie et en Europe se réuniront dans la ville mexicaine de Guadalajara lors de la première exposition Transport et Logistique, un grand événement qui cherche à connecter les fournisseurs et les acheteurs de ce secteur pour faire des affaires.

L’exposition est organisée par la société d’État allemande Deutsche Messe et se tiendra chaque année à Guadalajara (ouest du Mexique).

Lors de l’édition 2020, qui se déroulera du 18 au 20 novembre, l’assistance de 8.000 professionnels est attendue, a annoncé jeudi lors d’une conférence de presse Bernd Rohde, directeur général de Hannover Fairs Mexico, filiale dans le pays de la Deutsche Messe.

Cette réunion vise à rassembler dans 16.000 mètres carrés d’exposition aux fournisseurs de produits et services liés au transport de marchandises, de passagers et de logistique pour établir des relations commerciales avec des milliers d’acheteurs de la région de Bajío, de l’ouest et des hauts plateaux du Mexique.

“Le transport terrestre et de fret au Mexique a été et continuera d’être d’une importance énorme, nous avons signé plus de 13 accords avec plus de 50 pays et nous voyons dans la logistique intelligente et le transport à longue distance que nous voyons un énorme développement”, a-t-il déclaré.

“Nous voyons qu’il est nécessaire de créer un événement qui reflète toutes ces tendances”, a-t-il ajouté.

Rohde a déclaré qu’ils cherchent à renforcer ce secteur qui déplace 550 millions de tonnes de terres chaque année et à apporter des solutions, des projets et des entreprises de leadership international sur le territoire mexicain.

«Le Mexique a la grandeur pour que nous n’ayons pas à aller à l’étranger pour connaître les derniers produits, mais qu’ils viennent au Mexique pour être présentés sur le marché local. Nous voulons présenter les solutions de demain et aussi la formation », a-t-il expliqué.

Les exposants se concentreront sur diverses branches de transport telles que les producteurs et les services d’autobus, de camions, de châssis et de moteurs, de conteneurs, de caisses sèches et réfrigérées, de remorques, de véhicules commerciaux et spéciaux, de flottes, de logistique, de services d’entretien et de pièces de rechange, entre autres.

Le programme d’activités comprend également des conférences spécialisées pour les gestionnaires et les hommes d’affaires sur les questions d’innovation et de technologie, ainsi qu’un programme éducatif pour le grand public.

Il y aura également un pavillon dédié aux avancées et tendances dans l’application des énergies durables et renouvelables dans le secteur.

L’initiative répond à une stratégie de liens économiques avec le Mexique, notamment avec l’Etat occidental de Jalisco pour renforcer et dynamiser le secteur des transports mais aussi celui de la pêche et de l’agriculture dans un avenir proche.

Rohde a expliqué qu’ils ont choisi Guadalajara pour être l’une des villes avec un accès plus facile et une plus grande connectivité avec la région de Bajío et les hauts plateaux du Mexique, qui, ces dernières années, a connu “une plus grande dynamique et croissance” en raison de l’arrivée des entreprises automobiles et des transports.

Rien qu’à Jalisco, le secteur des transports génère 82 000 emplois et les activités liées à ce secteur affectent 10% du produit intérieur brut (PIB) de l’entité, a déclaré Alejandro Guzmán, représentant du gouvernement de Jalisco, lors d’une conférence de presse.

Le responsable a déclaré que la présence de cette exposition encourage l’attraction d’investissements non seulement dans le secteur des transports mais aussi dans le tourisme et d’autres activités commerciales.