Équateur – HRW demande à l’Équateur d’enquêter et de sanctionner les “violations graves” survenues lors des manifestations de 2019

MADRID, 7 avr. (EUROPA PRESSE) –

L’ONG Human Rights Watch (HRW) a demandé lundi au gouvernement équatorien de mener les enquêtes et sanctions pertinentes contre les membres des forces de sécurité qui ont commis des “violations graves” lors des manifestations qui ont eu lieu dans le pays entre le 3 et 13 octobre 2019.

“Comme de nombreux pays, l’Équateur pourrait bientôt faire face à une crise économique à la suite de la pandémie de coronavirus et la leçon que le gouvernement a tirée des manifestations de l’an dernier est qu’il est essentiel que la police agisse dans le respect de la loi”, a réaffirmé le ministre. Directeur de HRW pour les Amériques, José Miguel Vivanco.

L’ONG a indiqué que, malgré la situation actuelle dans le pays par rapport à la crise sanitaire mondiale causée par Covid-19, l’État équatorien doit faire un effort pour trouver les responsables des abus des manifestations de 2019 “pour dissuader les futurs abus des forces de sécurité” ainsi que “les crimes commis par les manifestants”.

HRW a rappelé que, lors des manifestations, la police avait utilisé durement non seulement contre les manifestants, mais également contre la presse, qui a également été victime d’agressions de la part de certains manifestants.

Selon l’ONG, les agents ont tiré des gaz lacrymogènes “directement sur les manifestants et à bout portant”, en plus de “frapper brutalement” et de procéder à des “arrestations arbitraires”.

Bien que HRW ait indiqué que certains manifestants “ont commis de graves crimes contre la police et détruit des biens publics et privés”, il a également accusé les forces de sécurité équatoriennes d’avoir été responsables d’au moins quatre des onze décès survenus. jours, selon les données traitées par le Médiateur équatorien et auxquelles l’ONG a eu accès.

1228 DÉTENTIONS

L’ONG a expliqué que, pour mener son enquête, elle avait interviewé des journalistes, des avocats et des victimes, en plus d’avoir analysé des images des manifestations et des rapports d’organisations de défense des droits de l’homme et de bureaux du gouvernement, ainsi que d’autres rapports sur les action des autorités sollicitées auprès du ministère de l’Intérieur et du parquet

Pour sa part, le Médiateur a indiqué à HRW que 1 228 personnes ont été arrêtées, dont 75% ont déjà été libérées après que les juges n’aient trouvé aucune raison légale pour justifier ces arrestations.

“Les autorités devraient poursuivre activement des enquêtes rigoureuses et impartiales sur les abus de la police et les actes de violence commis lors des manifestations de 2019”, une fois l’état d’urgence décrété pour mettre fin à la pandémie de Covid-19, a indiqué l’ONG.

Les manifestations ont commencé le 3 octobre après que le président du pays, Lenín Moreno, a approuvé la fin de la subvention pour l’essence, ce qui a causé des transporteurs et d’autres travailleurs dont les véhicules sont leurs principaux outils de travail, ainsi que des étudiants et des groupes de peuples autochtones, descendre dans la rue pour manifester contre les mesures économiques décrétées par le gouvernement.

Les manifestations ont pris fin le 13 octobre, après l’accord du gouvernement Moreno avec les représentants de la Confédération des nationalités autochtones de l’Équateur (CONAIE) et qui a mis fin aux mesures d’austérité qui ont déclenché les manifestations.

HRW a non seulement dénoncé la réponse “excessive” des forces de sécurité, mais également la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).

Bien que ces organisations aient également indiqué que certains manifestants se sont livrés à des pillages et à des actes de vandalisme contre des bâtiments publics et des sociétés privées, outre les cas dans lesquels ils ont détenu certains agents en captivité, il a précisé qu’il était nécessaire que le gouvernement équatorien mène “des enquêtes indépendantes et impartiales sur les abus et la violence qui ont eu lieu pendant les manifestations. “

De leur côté, les autorités équatoriennes ont signalé que 435 policiers avaient été blessés lors des manifestations. Human Rights Watch a expliqué que certains d’entre eux ont perdu un œil ou subi de graves brûlures après avoir été frappés par des cocktails molotov.

Le ministère de l’Intérieur a également signalé qu’au moins 200 policiers ont été détenus contre leur gré pendant plusieurs jours par des manifestants.

ENQUÊTES INTERNES

Pour sa part, le ministère de l’Intérieur a informé HRW que, depuis décembre, la police du pays a enquêté sur près de trente cas dans lesquels des abus auraient été commis par les agents.

À son tour, le Bureau du Procureur, qui a enregistré 700 plaintes pour des délits commis pendant ces jours de manifestations, a également annoncé, selon l’ONG, qu’un groupe de procureurs est chargé d’enquêter sur les éventuelles violations qui pourraient être commises contre les droits de l’homme. , ainsi que d’autres délits de sécurité publique.

Les 700 rapports que le Bureau du Procureur a compilés incluent divers crimes, allant d’homicide, de blessure et d’abus de pouvoir, à l’appartenance à un “groupe subversif”, au vol et à l’association illicite.

Cependant, selon l’ONG, le parquet n’a pas précisé dans quels cas la police pourrait être impliquée et a refusé de fournir plus d’informations, ces affaires faisant l’objet d’une “enquête préliminaire”, ce qui signifie qu’elles sont confidentielles en vertu de la loi. Équatorienne.