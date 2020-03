Équateur.- L’ancien vice-président équatorien Glas défend son innocence et celle de Correa devant le juge

MADRID, 5 mars (PRESSE EUROPE) –

L’ex-président équatorien Jorge Glas a défendu son innocence et celle de l’ancien président Rafael Correa lors du procès qui a lieu à Quito pour la prétendue collecte de pots-de-vin de l’entreprise brésilienne de construction Odebrecht, à son tour impliquée dans d’autres scandales politiques en Amérique latine.

Glas a assuré lors de son allégation dans l’affaire des pots-de-vin, qui a duré plus de trois heures, qu’il n’y avait aucune preuve démontrant qu’il avait demandé de l’argent en échange de l’octroi de contrats publics. En outre, il a fait valoir que, pour le poste qu’il occupait, il n’avait aucune responsabilité dans la signature des accords mis en doute, selon le journal “The Telegraph”.

Glas, qui a également dissocié Correa de toute irrégularité, a plutôt souligné l’ancienne ex-présidentielle Pamela Martínez, qui a déclaré qu’elle avait utilisé son travail pour déplacer de l’argent. Elle a été créditée de l’utilisation abusive du Fonds de solidarité, à laquelle les membres de la présidence ont contribué, et de la création d’une entreprise qui aurait reçu l’argent d’Odebrecht.

L’ex-président a assuré que les accusations contre Correa – résidant à Bruxelles – visent à l’empêcher d’être candidat aux futurs processus électoraux. Correa lui-même a rapporté sur Twitter une prétendue persécution politique dans laquelle il a qualifié de “flashs chauds”.

“Ce que Jorge dit est totalement vrai. Les affaires d’Odebrecht, Balda, Arroz Verde et d’autres ont été préparées par #ElPeorGobiernoDeLaHistoria et son Strategic Intelligence Center”, a déclaré l’ancien président, se référant aux poursuites ouvertes pendant la durée de son successeur. Lénine Moreno

Correa, qui a souligné à plusieurs reprises la possibilité de se rendre aux élections de 2021, a qualifié le processus judiciaire de “farce” et a ironisé que ce sont les accusés, et non le Procureur, qui veulent plus de preuves. “De toute évidence, ils ne recherchent pas la vérité”, a-t-il ajouté dans une série de messages.