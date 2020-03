Équateur.- Le gouvernement équatorien annonce une fusion des ministères et la fermeture des entreprises publiques

Moreno justifie la mesure de la crise des coronavirus et la baisse des prix du pétrole

MADRID, 11 mars (EUROPA PRESS) –

Le président équatorien, Lenín Moreno, a annoncé un ensemble de mesures d’austérité avec lesquelles il souhaite lever plus de 2 200 millions de dollars (près de 2 000 millions d’euros) et qui soulève, entre autres initiatives, la fusion des ministères et la fermeture de Plusieurs entreprises publiques.

Le gouvernement équatorien, qui aspire également à obtenir des crédits supplémentaires d’une valeur de 2 000 millions de dollars, a attribué les mesures à trois facteurs, dont l’épidémie de coronavirus, qui “génère une crise économique dans le monde et a durement touché en Équateur. “

Moreno a accusé l’exécutif de son prédécesseur, Rafael Correa, de “manger des réserves monétaires” et a mis en garde contre la chute du prix du pétrole. Les budgets généraux de l’Équateur étaient prévus avec un scénario de 51 $ le baril, mais le prix a baissé en quelques jours de plus de 20 $.

“Chaque jour, nous perdons un peu plus de 8 millions de dollars de revenus”, ce qui signifierait à la fin de l’année un chiffre cumulé de 2,9 milliards de dollars, selon Moreno. Le président équatorien a averti que cette perte mettait en danger les services de base et “l’ensemble de l’économie nationale”.

Pour atténuer cette situation, le gouvernement a prévu une réduction budgétaire de 1,4 milliard de dollars et l’élimination de plusieurs entités publiques, des agences de régulation aux entreprises, en passant par les médias. Les ministères des télécommunications et des transports et de la production et du tourisme seront également fusionnés.

D’un autre côté, les fonctionnaires dont le salaire se situe entre 801 $ et 1 500 $ contribueront à l’État à hauteur de 4%; contribution qui sera doublée (8%) dans le cas de ceux qui entrent au-dessus de 1 500 $. “J’ai pris cette décision afin de ne pas avoir à faire de grands licenciements de fonctionnaires”, a affirmé Moreno dans son discours.

Pour les entreprises, le nouveau plan prévoit une augmentation de 0,75% des retenues d’impôt sur le revenu.