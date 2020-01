Erdogan prévient que le “terrorisme” trouvera des terres fertiles si le gouvernement libyen “légitime” tombe

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a averti l’Europe de nouveaux problèmes et menaces, y compris des organisations terroristes, si le gouvernement libyen basé à Tripoli, basé à l’ONU, tombe dans un article publié samedi sur le portail politique.

“L’Europe trouvera une nouvelle série de problèmes et de menaces si le gouvernement légitime de la Libye tombe”, écrit Erdogan. “Des organisations terroristes telles que l’EI (Etat islamique) et Al-Qaïda, qui a subi une défaite militaire en Syrie et en Irak, trouveront des terres fertiles pour se tenir debout”, ajoute-t-il.