Erin, le bébé qui a subi une transplantation cardiaque et a attrapé un coronavirus

Erin est un bébé qui est né avec problème cardiaque, donc il a passé son premier 6 mois de la vie d’une manière trhumatismale, parce que sa maladie lui a causé un grand nombre d’affections.

La petite fille a été opérée coeur ouvert en décembre 2019, a survécu, mais en mars de cette année, elle a été admise au Hôpital pour enfants Alder Hey, à Liverpool, avec des problèmes dans la trachée.

Malheureusement, le père du mineur, Wayne, a rapporté que le bébé a un coronavirus au centre de santé, car “elle a été hospitalisée avant de contracter le virus, et nous pensons que, parce qu’au début la la distanciation sociale n’était pas obligatoire, quelqu’un a amené le virus à l’hôpital et a fini par l’infecter. “

Pour cette raison, les parents l’ont emmené photos internées pour les diffuser et prendre conscience de la importance de l’isolement social pour empêcher la propagation de Covid-19.

“Ça me dérange que les gens ne prennent toujours pas la maladie au sérieux. Lorsque nous avons découvert le coronavirus, nous avons commencé à faire attention, bien avant le début de la quarantaine, car notre fille est délicate“A souligné le père.

Erin va bien, en dépit d’être infecté, et a récupéré de la bronchiolite et pneumonie il avait en janvier. Sa maman la rencontre à l’hôpital, cependant, il craint de contracter le Covid-19 et de ne pas pouvoir être avec son bébé.

“Si je montre des symptômes, ils m’emmèneront dans un autre hôpital et Erin sera ici seule. Cela me brise le cœur que si les choses empirentNotre bébé sera seul quand elle aura besoin de sa maman et de son papa à ses côtés. “

C’est pourquoi le papa est à la maison, isolé, afin d’éviter plus d’infections.

Avec des informations de Clarín